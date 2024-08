Ondra obsadil při svém druhém olympijské startu ve středečním semifinále třetí místo. Před ním byli mladíci z nastupující generace sedmnáctiletý Japonec Sorato Anraku a jen o dva roky starší Brit Toby Roberts. Dalšími těžkými soupeři budou rakouský mistr světa Jakob Schubert a španělský obhájce zlata Alberto Ginés. Finálový program začíná v 10:15.

Martin Fuksa je po sedmém místě s bratrem Petrem na deblkánoi velkým favoritem především díky loňskému trumfu na mistrovství světa v Duisbugu. Navíc kilometrovou trať v roce 2018 projel v nejlepším čase všech dob, takže drží něco jako kanoistický světový rekord. V rozjížďce na jezeře ve Vaires-sur-Marne porazil vítěze z Tokia Brazilce Isaquiase Queiroze, ale oba ještě nejeli naplno. Semifinále začínají v 11:30, finále pak deset minut před druhou hodinou odpolední.

O finále budou usilovat od 11:10 i Jakub Špicar a Daniel Havel na deblkajaku. Havel by rád navázal na dva bronzy, které si přivezl z Londýna a Ria de Janeiro jako člen čtyřkajaku. Se Špicarem dojeli loni v Duisburgu pátí.

Moderní pětibojaře čekají po šermu zbývající čtyři disciplíny a pro Marka Grycze s Martinem Vlachem je cílem skončit v horní polovině výsledkové listiny, protože jen 18 nejlepších postoupí do sobotního finále. To bude ve zkráceném formátu trvat jen 90 minut, zatímco dříve to byla pětidenní záležitost. Vlach byl loni na mistrovství světa v Číně osmý. Jeho silnou stránkou je závěrečný běh s laserovou střelbou, v němž v Tokiu vytvořil olympijský rekord a loni v Budapešti nejlepší světový výkon.

Golfistky Kláru Davidson Spilkovou a Sáru Kouskovou čeká třetí ze čtyř kol a posledním českým plavcem na olympijské scéně bude Martin Straka na desetikilometrové trati ve vodách Seiny. V únoru byl na mistrovství světa v Dauhá sedmnáctý, za vítězným Maďarem Kristófem Rasovszkým měl ztrátu 31 sekund. Zlato obhajuje Němec Florian Wellbrock, který už v Paříži vylovil bronz z bazénu na 1500 metrů.

Atraktivní fotbalové finále

Celkem osm finálových disciplín bude mít atletický program na Stade de France, tentokrát ale bez české účasti. Vrcholem by měl být běh na 400 m překážek, kde se znovu utkají obhájce zlata Nor Karsten Warholm, Američan Rai Benjamin a Brazilec Alison dos Santos, kteří se před třemi lety všichni vešli pod hodnotu tehdejšího světového rekordu. Není vyloučeno, že na něj budou útočit znovu.

Fotbal není na olympijských hrách obvykle středem pozornosti, protože na rozdíl od jiných sportů na turnaji scházejí největší hvězdy. Páteční finále v pařížském Parku princů přesto slibuje atraktivní podívanou. Zkušený kapitán domácích Alexandre Lacazette, někdejší hvězda Arsenalu, povede domácí do boje proti Španělům.

Jejich tým je prošpikovaný mimořádně talentovaným mladíky, jako je Fermín López, člen zlatého týmu z letošního Eura, nebo jeho barcelonský spoluhráč teprve sedmnáctiletý Pau Cubarsí. Španělé před třemi lety ve finále v Tokiu podlehli Brazílii, která se na letošní turnaj nekvalifikovala.

Čína opět bojuje se Spojenými státy o pozici nejúspěšnější země her. Američané mají mírně navrch a očekávají minimálně další dvě zlaté ze sprinterských štafet, Čína v pátek téměř jistě ovládne soutěž družstev mužů ve stolním tenisu a skoky do vody žen z třímetrového prkna. To jsou disciplíny, ve kterých už mnoho let nikoho na nejvyšší stupeň nepouští.