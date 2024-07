Čeká se další medaile, ale vodní slalom je velice ošidnou disciplínou. Jasno by mělo být ve čtvrtek večer 1. srpna. Už v úterý ale otce dvou synů čeká kvalifikace a před ní chce mít česká hvězda všechno podle svého gusta.

Jeho dosavadní olympiády byly poněkud atypické, ale Paříž si pochvaluje. „Kde jinde než ve Francii to bude kolem vody poseté diváky, kteří našemu sportu rozumějí. Čekám, že se zvednou tribuny, když vysmahnu protivodu, protože vědí, co to je,“ zmínil.

„V Riu to tak být nemohlo, protože pro Brazilce byl vodní slalom neznámou disciplínou. V Tokiu také ne, jelikož tam diváci kvůli covidu být nemohli. V Paříži je publikum hodně podobné jako u nás v Troji, akorát v desetkrát větší množství,“ vyprávěl.

Dvojnásobného mistra světa čekají kromě překážek na trati i ostřílení soupeři. Budou se o sto šest snažit, aby mu překazili obhajobu olympijského zlata. Mezi mini je například Joseph Clarke, který Čecha loni připravil o zlato při mistrovství světa na své domácí trati v Londýně.

Brit získal olympijské zlato už v Riu, ale na minulé hry se neprobojoval do nominace. Tím víc touží po úspěchu v Paříži. A titulem mistra Evropy v Tacenu i vítězstvím v červnové generálce při světovém poháru v Krakově potvrdil, že je letos skvěle připravený.

V olympijské vesnici mu vždycky chutnalo

Před startem je Prskavec v relativním klidu. „Myslím, že kdybych nevyhrál v Tokiu, beru to úplně stejně jako tam. Bylo by to něco, co ještě nemám. Ale tady to zatím vnímám jinak. Ne, že bych nebyl nervózní, ale ne tolik. Jsem v dobré formě, ale tehdy jsem měl v hlavě rok a půl jeden závod. Takhle to teď není,“ poznamenal.

Na rozdíl od rychlostních kanoistů, kteří také závodí v areálu na jezeře ve Vaires-sur-Marne, ale kvůli větší vzdálenosti zvolili ubytování mimo olympijskou vesnici, Jiří Prskavec tenhle problém neřešil a bydlí společně s českou výpravou.

„Ani jsme o tom neuvažovali,“ přiznal jednatřicetiletý slalomář. „Naše závodiště jsou sto metrů od sebe, ale zásadní rozdíl je v tom, že rychlostňáci jdou na vodu dopoledne. To bych o tom asi taky zapřemýšlel, ale když startuju až ve čtyři odpoledne, tak jsem rád, že trochu času zabiju cestováním.“

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Vodní slalomář Jiří Prskavec bude v na olympiádě v Paříži obhajovat zlato.

Proto nemusel jako Josef Dostál nebo Martin Fuksa řešit kuchaře. „Jestli jsem se někde skutečně dobře najedl, tak to bylo v olympijské vesnici. Tam je fakt těžké, abyste si dali jen to, co potřebujete, a šli pryč,“ usmíval se.

„Zvlášť když je zdejší trať poměrně pomalá a musím být hodně lehký, aby mně to pěkně klouzalo. Tam je pak každé kilo navíc znát. Je důležité to vydržet do závodu a pořádně se napapat až po něm.“

Potrpí si na pořádný brunch

Jaký je vůbec Prskavcův stravovací režim během závodního dne? „Moc neobědvám, spíš si potrpím na pořádný brunch a pak už jet na kanál. Světové poháry bývají dřív, to si dám snídani, a mezi jízdami sním akorát nějaký banán. Jsem zvyklý být najedený dopředu a později dodávám hlavně tekutiny,“ prozradil rodák z Mělníka.

K jeho rituálu - nejen závodnímu - patří i káva. „Kafe musím mít ráno. Jsem na to zvyklý. Od té doby, co jsou na světě děti, jsem na kafi hodně závislý. Při závodech si ho dávám i několik hodin před startem. Mám rád flat white. To si děláme doma s Terkou ráno po snídani a při tom si povídáme. Po obědě to bývá ještě presíčko,“ zmínil kávový režim.

Do Paříže už dorazila manželka s dětmi a také další blízcí. „Nevím, kolik ještě bude příležitostí, aby mě kluci mohli vidět závodit na olympiádě. Příště je na řadě Los Angeles a tam to bude dost daleko. Dojet do Paříže je mnohem jednodušší,“ vykládal.

„Rodina má pronajatý domeček blízko trati. Našli jsme ho docela na poslední chvíli od lidí, kteří si vzali dovolenou a dům dali k dispozici za rozumnou cenu,“ dodal hvězdný kajakář.