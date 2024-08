Jakube, ještě jednou vám gratuluji k tomuto obrovskému úspěchu a na úvod začnu možná trochu zbytečnou otázkou. Jaké jsou pocity?

Teď, když už jsem doma v Česku, tak mi to začíná pomalu docházet a je to ještě lepší, než jaké to bylo právě v Paříži. S medailí na krku, těsně poté, co jsme ji obdrželi, to bylo úžasné, ale když jsme v Mostě viděli české fanoušky, tak mi teprve naplno došlo, co to pro ty lidi znamená.

S čím jste šel do toho posledního zápasu? Věřil jste tomu, že tu velkou ztrátu můžete smazat? Navíc proti jednomu z nejlepších kordistů světa?

Samozřejmě že jsem tomu věřil. Kdybychom tomu nevěřili, nikam bychom se nedostali. Neporazili bychom ani Itálii a ani Japonsko bychom nemohli dostat trochu pod tlak. Když jsem nastupoval, tak jsem věděl, že čtyři zásahy jsou možné. I když teda musím říct, že žádnou dobrou bilanci s Francouzi nemáme. V posledních dvou sezonách jsme totiž s nimi asi šestkrát po sobě prohráli. Věděl jsem ale, že v ten den se může stát cokoli a že i kluci z týmu ve mě věří. A když už jsem se tam postavil, tak jsem najednou věděl úplně přesně, že to vyhraju.

Jak se bojovalo proti tomu osmitisícovému davu francouzských fanoušků v Grand Palais?

Upřímně jsem ten bouřící dav vůbec neslyšel. Jenom ve chvílích, kdy padl zásah. To se ten obří dav buď totálně rozbouřil, nebo naopak totálně rozbučel. I tak jsem si to ale vůbec nenechával vstoupit do hlavy. Bylo to z mé strany čistě o tom, že jsem dal zásah, postavil se na střed, znovu dal zásah a znovu se postavil na střed.

Dalo se využít i toho, že se tam před vaším zápasem už v podstatě oslavovala medaile?

To oslavovali diváci. Při nástupu na planš jsme ale viděli, že si úplně jistí nebyli. Bylo to asi i tou zodpovědností, která na nich na domácí půdě a před tím obrovským davem ležela. Možná i proto nebyli úplně stoprocentní. Navíc je asi překvapilo i to, že jsme se hned nenechali zlomit. Najednou nepůsobili tak sebejistě jako jindy.

Zažil jste někdy někde alespoň podobnou atmosféru jako tady v Grand Palais?

Ne, to absolutně ne. Tohle byla opravdu ta největší oslava šermu a nemyslím si ani, že to někdy bylo v historii olympiád lepší, než právě teď. A neříkám to proto, že jsme právě vyhráli bronz. Bylo to jednoduše naprosto dokonalé. I tím, že se to konalo v Grand Palais, což je naprosto nádherná hala. Nevím, jak to ještě dál shrnout. Ty emoce, které jsme tam prožívali, hala samotná i počet diváků vypovídají o tom, jak si Francouzi toho šermu váží.

Šlo poznat třeba i někde venku, poblíž haly, že je tento sport pro Francouze něco víc, než pro Čechy či nějaký jiný národ?

Byl. Ve Francii je to opravdu jeden z TOP sportů. Samozřejmě vedle rugby, fotbalu a tenisu. Dá se to vyčíst i ze statistik počtu medailí, kdy z šermu jich mají jednoznačně nejvíce. Vkládají do něj obrovské naděje i obrovské finance a mají velikou základnu lidí, kteří to dělají na té nejvyšší úrovni. Minimálně v kordu, ale myslím si, že ve všech disciplínách.

Když se ještě vrátím k tomu zápasu. Bavili jste se po jeho konci se svými soupeři? A co vám případně říkali?

Jak už jsem naznačil, jsou to šermířské ikony a sami nejlépe vědí, co se stalo a sami jsou dostatečně sebekritičtí na to, aby si uvědomili, že to měli v rukou stejně jako my a v tu chvíli bral bronz ten lepší. Po zápase tedy za námi přišli a poklonili se nám. Ukázali nám, že si nás cení, i když prohráli. Jde o borce, kteří jsou olympijští vítězové, mistři světa, mistři Evropy a moc dobře ví, co znamená něco vyhrát.

Co vám bezprostředně po tomto úspěchu říkal Jiří Beran, který díky vám mohl ukončit kariéru s olympijskou medailí na krku?

Jednoduše v několika slovech mi řekl „Kubo, seš bůh! Kdybys tady nebyl, nejsme tady ani my." A poděkoval mi. Je to nádherná tečka za jeho kariérou a myslím si, že více slovy se to z jeho strany asi ani vyjádřit nedá.