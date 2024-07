„Měla jsem na víc, mám hořké pocity. Chtěla jsem do finále, měla bych být spokojená. Šesté místo je solidní výsledek, ale chtěla jsem osobák,“ hodnotila svoje vystoupení v olympijském finále s časem 1:55,47. Byla v něm jedinou Evropankou, statečně bojovala proti zámořské přesile plaveckých velmocí. V den závodu se pořádně prospala. Jak prozradila, po nedělním semifinále se dostala do postele až po půlnoci a spala 11 hodin. „Vstávala jsem před obědem,“ přiznala.

Z čeho byla nadšená, to byla atmosféra v pařížské aréně La Defénce. Až po střechu naplněná hala bouřila při každém závodě. Bylo to velkolepé a vysoce sportovní prostředí. Když například zněla italská hymna po triumfu Thomase Ceccona, diváci začali spontánně tleskat do rytmu a aplaudovali olympijskému šampionovi. „Je to neskutečné. Plavecký sport takový stadion kromě Ameriky rozhodně nezažil,“ nadchlo ji pařížské prostředí. Atmosféra připomínala spíš hokejové zápasy, jak mohutně se fandilo.

Seemaová ztratila na bronz 92 setin sekundy. Vyhrála Australanka Mollie O'Callaghanová před krajankou Ariarne Titmusovou, obhájkyní prvenství a pařížskou vítězkou z dvojnásobné trati. Třetí byla úřadující mistryně světa Siobhán Haugheyová z Hongkongu.

Seemanová byla v polovině závodu třetí. Pak začala na nejlepší trojici ztrácet, ale držela se ve vyrovnaném souboji o čtvrté místo. Tím by vylepšila české plavecké maximum na olympijských hrách, o které se pátou příčkou v roce 2000 v Sydney postaral Daniel Málek.

Nakonec však těsně prohrála s Kanaďankou Mary-Sophií Harveyovou i Číňankou Jang Ťün-süan. Za vlastním českým rekordem zaostala dvojnásobná mistryně Evropy časem 1:55,47 o 35 setin sekundy.

V Paříži ještě čtyřiadvacetiletou Seemanovou čekají starty na kraulové stovce a krátké polohovce. Na 100 metrů motýlek skončila jedenáctá.

