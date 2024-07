Do Paříže se plavci museli dostat s předstihem. Jejich soutěže začínají už v sobotu 27. července a v prvním týdnu olympijských her bývají tradičně hlavním menu. Do města pod Eiffelovou věží odcestovala i Barbora Seemanová, která v červnu zazářila čtyřmi medailemi na mistrovství Evropy.

V Riu byla ještě nejmladší českou olympioničkou, v Tokiu pak prvním českým plavcem ve finále her po jednadvaceti letech. Úvodní disciplínou budou v La Défense Areně rozplavby na 100 metrů motýlek, takže česká hvězda bude mezi prvními, kdo si vyzkouší olympijský bazén v ostrém závodě.

Pro Paříž splnila limity na pěti tratích, a nakonec si vzhledem k náročnosti programu vybrala čtyři. Seemanová se představí na 100 a 200 metrů volný způsob, 100 metrů motýlek a v polohovém závodě na 200 metrů.

Pracovala tak, aby šel zapojit autopilot

„Fakt se na olympiádu strašně těším,“ říkala při odletu z Letiště Václava Havla nejlepší česká plavkyně posledních let, která po mistrovství Evropy v Bělehradě trénovala ve slovenském Šamoríně.

Do Paříže si veze dostatek sebevědomí, aby se hlavně na své nejsilnější trati 200 metrů kraul popasovala se světovou konkurencí. Právě na této distanci Seemanová před třemi lety prošla v Tokiu do vysněného finále a v něm obsadila šesté místo.

Kompletní program olympiády najdete ZDE.

„V závěru přípravy jsem plavala tak, abych vydržela a byla komfortní v každé části závodu. Abych měla všechny pohyby a všechny trati zautomatizované tak, aby to byl autopilot,“ použila přirovnání čtyřiadvacetiletá závodnice pražského Motorletu.

„Odlétám v dobré náladě. Neupínám se k umístění, ale k času. Ráda bych si zlepšila osobní rekord. Když se to povede, mohlo by z toho být kvalitní výsledek. Na olympiádě se to může vyvinout jakkoli, je to vrchol všeho na světě,“ přemítala.

Rodačka z Prahy je už zkušenou plavkyní. „Mám výhodu, že jsem před Paříží byla na dvou olympiádách. Vím, co můžu očekávat. Už tam nejedu, abych si užila atmosféru, ale opravdu se těším na závody,“ naznačila členka mezinárodní tréninkové skupiny, kterou vede švýcarský expert Luka Gabrilo.

Do popředí se derou Knedla a Gracík

Podruhé se pod pěti kruhy představí Kristýna Horská a na svou premiéru se těší Daniel Gracík a Miroslav Knedla. V Paříži bude reprezentovat i dálkový plavec Martin Straka, jehož čeká závod na 10 kilometrů až ve druhé polovině her.

Horská nastoupí v Paříži jako čerstvá mistryně Evropy na 200 metrů prsa a do svých plánů přidala i start na poloviční trati. Do popředí se derou ještě ani ne dvacetiletí ‚dravci‘ Miroslav Knedla a Daniel Gracík. Oba v Paříži zažijí první olympiádu, Knedla v závodě na 100 metrů znak a Gracík na motýlkové a kraulové stovce.