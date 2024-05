Loni to byla jeho sezona. Rychlostní kanoista Martin Fuksa získal premiérový titul mistra světa na olympijském kilometru, a protože na singlkánoi nepoznal hořkost porážky, rád by něco podobného zopakoval i letos. A závody vodních sportů právě začínají.

Martina a Petra Fuksovy čeká o víkendu první ostrá zkouška olympijské sezony | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Velkým tématem jsou pro nymburského závodníka olympijské hry. Zvláště proto, že se mu pod pěti kruhy ještě nepoštěstilo cenný kov vybojovat. Jeho letošní naděje se zvyšují i tím, že se v Paříži chystá startovat i na deblkánoi s mladším bratrem Petrem.

První krokem ke splnění snu byla vydařená vysokohorská příprava v Kolumbii. „Už jsme tam byli počtvrté a vsadili na osvědčený recept. Mě tam bohužel potrápila viróza, ale Petr zvládl celou plánovanou porci. Bylo to o dřině. Odreagovat jsme se chodili na karty do kavárniček, ale málokde měli takovou kávu, na níž bych si pochutnal,“ vyprávěl Martin.

Szeged bere jako tréninkový závod

Během sedmi týdnů zvládal odloučení od manželky Anny a jejich roční dcerky Emily. „Raději jsme neriskovali jet s ní tak daleko. Samozřejmě se mi stýskalo, ale uteklo to celkem rychle. Když jsem se vrátil, tak mě poznala,“ culil se úřadující světový šampion.

Mladší ze sourozenecké dvojice vypadá oproti minulosti mohutnější. „Mám nějaké kilo navíc a přijde mi, že jsem vyrostl. Jsem asi trochu dospělejší. Myslím, že v deblu dokážu jet líp než dřív. Doufám, že se to brzo projeví a v Paříži to bude ještě lepší. Brácha je v kanoistice samozřejmě světová špička, ale ve všem ostatním jsem lepší,“ zasmál se. „Podle mě jsme víc sjetí a líp nám to ještě asi nejezdilo.“

Jejich nejbližší akcí bude tento týden první díl světového poháru. „Szeged beru jako takový tréninkový závod. Na na druhou stranu, já chci pokaždé uspět,“ poukázal jednatřicetiletý Martin na svou závodnickou filozofii.

Trojnásobný mistr světa předpokládá, že se po maďarské zastávce objeví až na mistrovství Evropy a pak už bude všechno směřovat k olympijskému cíli. Rodinný Fuksič Team bude trénovat v Livignu, potom zavítá do Račic, ale nejlépe se bratři cítí v domácím prostředí v Nymburku, kde trénují na Labi.

Na olympiádu si berou i kuchařku

Zkušený Martin Fuksa pojede v létě již na třetí olympijské hry a čeká ho start v C1 1000 a C2 500. O šest let mladší Petr, který zatím startoval jen posledně v Tokiu, si není jistý, jestli by mohl kromě deblu zkusit i sólo závod.

„Kilometr jet můžu. Hodně o tom přemýšlím, ale připadá mi, že program je strašně našlapaný. V případě postupu bych závodil každý den, a tak se obávám, abych se neutavil a všechno vydržel. Ještě nejsem rozhodnutý,“ přiznal.

V červenci přiletí Fuksič Team do Paříže až těsně před závody rychlostních kanoistů. „Jeden den dorazíme, druhý se nějak rozjedeme a třetí budeme závodit. Takhle nám to vyhovuje. Olympijský kanál už známe,“ vykládal Martin s tím, že budou bydlet mimo olympijskou vesnici.

Ubytování mají zajištěné v pronajatém domě a vezmou si s sebou i kuchařku. „V baráku budeme s taťkou a dědou, a ti - stejně jako já - umějí uvařit maximálně čaj. Proto jsem rád, že se o nás někdo postará,“ pochval si.

Pětistovka je dost o štěstí

„Zároveň to budeme mít blíž k vodáckému areálu. V olympijské vesnici bych si připadal trochu odříznutý. Mám pocit, že by mě to tam zbytečně rozptylovalo. Po závodech se tam ale určitě objevím,“ slíbil.

Loni skončili Fuksové v Paříži při závodě deblistů ve světového poháru druzí, což byly pro ně na mezinárodní úrovni první společné stupně vítězů. Podle staršího bratra mohou na deblu klidně získat olympijskou medaili.

„Petr se zlepšil, ale na trénincích je to pokaždé jiné. Někdy bych po vystoupení z lodě nejraději rozmlátil pádlo o strom, jindy mi to připadá fajn. Ona je pětistovka dost o štěstí,“ pokyvoval hlavou.