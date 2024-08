Kanadská tyčkařka Alysha Newmanová se raduje z bronzu na OH v Paříži.

Olympijské hry jsou nadnárodní kolos, který generuje miliardové zisky. Potíž je v tom, že jen zlomek těchto peněz se dostane k samotným sportovcům. A čím dál víc žen a mužů (a to i z bohatých západních zemí) řeší problém, že si sportem sotva vydělají na nájem. Proto jich čím dál víc objevuje svět placené internetové erotiky.

Kanadská tyčkařka Alysha Newmanová si na olympiádě v Paříži doskočila pro bronzovou medaili. Svůj rekordní skok (výkonem 4,85 metru překonala národní rekord) oslavila rozpustilým twerkováním. Šlo o projev nelíčené radosti třicetileté atletky, která se v posledních letech výkonnostně trápila? Nebo to bylo promyšlené gesto?

Prakticky ihned poté, co záběry jejího bronzového tanečku obletěly svět, zaznamenal její profil na známém webu s placeným obsahem OnlyFans přes dvacet tisíc nových přispěvatelů. To pro Newmanovou znamenalo přes 150 tisíc dolarů (tři a půl milionu korun) v kasičce. A od té doby čísla a zisky dál utěšeně rostou.

„Samozřejmě, že mi k medaili hodně pomohlo vědomí, že jsem schopna sama svým účinkováním na OnlyFans a díky sponzorům sehnat dostatek peněz,“ řekla Newmanová, která za pózování na webu, který je znám leckdy dost explicitně erotickým obsahem, už dřív čelila kritice.

Kanaďanka si z pomluv a výsměchu nic nedělá. Naopak ještě před olympijským finále slíbila, že v případě úspěchu se její fanoušci dočkají „žhavé fotky s medailí“. Později ovšem raději upřesnila, že spíš než nahotu sdílí s platícími zákazníky tipy na správný trénink či výživu a odhaluje zákulisí profesionální atletiky.

Tělo je skvělá komodita

Newmanová svého rozhodnutí jít na OnlyFans určitě nemusí litovat, i když třeba její matka prý dlouho měla námitky. Kanadská tyčkařka nyní vydělává velké peníze, kupuje nemovitosti a investuje do kryptoměn. Mezi účastníky a účastnicemi olympiád však zdaleka není jediná, kdo se rozhodl tímto způsobem vylepšit rozpočet.

„Tělo sportovce je úžasná komodita, a lidé jsou ochotni platit za to, že je uvidí,“ řekl pro AP Australan Matthew Mitcham, zlatý medailista ve skoku do vody na hrách v Pekingu v roce 2008. Tento vůbec první olympijský vítěz, který otevřeně prohlásil, že je gay, prý díky pózování na fotkách získal finanční stabilitu.

Mitcham i další „svlékající se“ sportovci a sportovkyně obvykle trvají na tom, že se vyhýbají pornografii a nabízejí jemnější, někdy umělecky podbarvenou erotiku. Ovšem jak říká německý skokan do vody Timo Barthel, který si rovněž vydělává publikováním fotek své vypracované postavy: „Při sportu nenosíme nic jiného než plavky, což se hodně blíží nahotě.“

Moderní otrokářství?

Dává to smysl. Sportovci makají hodiny denně řadu let, aby vypadali, jak vypadají. Tak proč na tom něco netrhnout? Problém je, že obvykle jde o nutnost. Řada olympioniků i ze západních zemí kritizuje hroutící se systém financování sportu. Velké hvězdy sice vydělávají miliony, ale o drtivé většině ostatních – včetně medailistů – to neplatí.

„Převážná část sportovců pomalu nemá na nájem, zatímco Mezinárodní olympijský výbor a národní výbory se topí v penězích a mají spoustu skvěle placených zaměstnanců. Všichni vydělávají prostřednictvím sportovců. Je to skoro jako moderní otrokářství,“ řekl Rob Koehler, ředitel organizace Global Athlete.

MOV k tomu uvádí, že devadesát procent zisků jde na rozvoj sportu, ovšem nemálo olympioniků si stěžuje na skutečnost, že část přípravy – nebo dokonce celou – si musejí hradit sami. To obnáší i náklady na zdravotní péči, trenéry, fyzioterapii, cestování, ubytování a podobně.

„Nikdy se mi nelíbilo, že atleti nevydělávají moc peněz. A právě proto jsem v sobě objevila podnikatelské schopnosti,“ komentovala to Newmanová, absolventka fyziologie a výživy na univerzitě v Miami. Ta svého pařížského twerkování jistě nelituje.