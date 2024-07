Na tribuně postavené přímo pod ikonickou Eiffelovou věží mezi dvanácti tisícovkami diváků zuřivě fandila s českou vlajkou, na tváři měla namalovaná srdíčka v národních barvách. Manželka Ondřeje Perušiče Mariana emotivně prožívala první zápas svého muže na olympijském turnaji plážových volejbalistů.

Ve druhém setu nejprve trnula při vedení Kanaďanů, aby nakonec mohla vyskočit radostí a poslat pusu na kurt. Česká dvojice Ondřej Perušič, David Schweiner vyhrála 21:17, 21:19.

„Hrozně jsme si to užily. Atmosféra byla úžasná. Plážový volejbal pod Eiffelovkou je pecka. Je to nádherné, lidí jsou tisíce, fandí každý zápas. Lepší místo nemohli vybrat. Tohle beach opravdu vyhrál, krásnější místo bych v Paříži nenašla,“ byla Mariana Perušičová nadšená z prostředí v Paříži u slavné památky.

Za medaili knihy do bytu

Jen trochu litovala, že s manželem se může vidět jen letmo. „Rande tady moc úplně nejde, i když pod Eiffelovkou by to bylo krásné. Klukům alespoň zamáváme, dáme si pusu. Dá se dostat k rozcvičovacím kurtům, tam máme možnost se vidět. Snad až kluci budou mít volnější den, tak za nimi vycestujeme blízko olympijské vesnice,“ pokrčila rameny po vítězném zápase.

„Pusu by ale Ondra dostal jak za výhru, tak za prohru,“ rozesmála se. Polibek od manželky není to jediné, čím manžela motivovala. „Za medaili mu umožním neomezený nákup knih do našeho už tak narvaného bytu knihami. Máme takovou interní dohodu,“ prozradila.

Štěstí mohl přinést i talisman, který Perušičovi mají. „Od malička miluji slony, takže Ondra je jimi, trochu nedobrovolně, obklopen,“ řekla.

Mariana Perušičová pracuje jako lékařka na dětské kardiologii v pražském Motole, kvůli olympiádě si vzala dovolenou. „V Paříži jsem do té doby, co budou kluci hrát, takže doufám, že až do konce olympiády. Bydlíme u známé v klidné čtvrti u řeky Marne na kraji Paříže, společně s rodinou Ondry. Kousek od olympijské vesnice se dá posedět v restauraci, tak aspoň touto formou jsme se mohli potkat, aby byl co nejvíce v klidu a nemusel za mnou cestovat do města,“ popsala situaci v Paříži.

Sama hrála basketbal

V hledišti byly vidět české vlajky, ostrůvky českých fanoušků v moři tisícovek diváků pod Eiffelovkou o sobě dávaly vědět a podporovaly českou dvojici. Z Česka dorazila fandit jejich blízká rodina, rodiče, sourozenci. Mariana Perušičová povzbuzovala s velkou vervou.

„Zápasy vždy prožívám hodně. Je to kombinace mnoha emocí, moc ráda fandím a užívám si atmosféru beachvolejbalových zápasů, ale taky je to i pravidelná dávka nervů. V Paříži je fanoušků hodně, doufám, že si je kluci svoji hrou získají i v dalších zápasech na svou stranu,“ líčila.

Jako bývalou ligovou basketbalistku by ji také lákal start na olympijských hrách. „To je sen každého sportovce. Moc jsem fandila našim holkám v basketbalu. Škoda, že to nevyšlo, na mistrovství Evropy byly hodně blízko postupu na olympijskou kvalifikaci. Každopádně je to mladý tým a pokud vydrží, tak budu moc držet palce, aby se to povedlo na olympiádu Los Angeles 2028,“ vyslovila přání směrem ke sportu, ve kterém to dotáhla až do nejvyšší soutěže.

Mariana Perušičová už dva roky basketbal nehraje vůbec. „Mám náročné zaměstnání a problémy s koleny, které vyžadují hodně regenerace. S tím se moje pracovní zátěž bohužel nedaří skloubit. Ale určitě bych se ráda k nějaké formě basketu ještě časem vrátila,“ naznačila.

Místo vlastních sportovních výkonů se tak Mariana Perušičová zaměřuje na zápasy svého manžela. V Paříži nebude chybět na žádném utkání. Kolik jich pod majestátní Eiffelovkou ještě bude, to rozhodnou nejbližší dny. Pokud se českým plážovým volejbalistům bude dařit, může dojít i na slíbené rozšíření domácí knihovny.