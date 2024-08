Loni byla vyloučena z mistrovství světa kvůli pochybnostem o jejím pohlaví. V těle Chalífové byly nalezeny mužské chromozomy XY. Na olympiádě ale kontroverzní boxerka startovat mohla. Mezi ženami. Alžířanka všechny soupeřky ve velterové váze zmydlila a ukořistila olympijské zlato.

„Osm let to byl můj sen. Osm let jsem pracovala, nespala. A teď jsem olympijská vítězka,“ řekla televizi Aljazzeera.

Pětadvacetiletá Chalífová se musela během turnaje vypořádat s útoky na její genderovou způsobilost. Celá kauza ji velmi zasáhla. „To dává mému úspěchu zvláštní příchuť,“ přiznala. A po zisku zlata se pustila se do kritiků.

Nejsou žádné pochyby

„Jsem žena jako každá jiná žena. Narodila jsem se jako žena. Žila jsem jako žena. Soutěžila jsem jako žena - o tom není pochyb,“ vzkázala šampionka.

Chalífová nedokáže pochopit, jakou nenávist mohla v lidech vyvolat. „Doufám, že lidé přestanou se šikanou. Jsme na olympiádě proto, abychom podávaly výkony jako sportovkyně. Doufám, že se podobných útoků v budoucnu nedočkáme.“