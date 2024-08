Pořadatelé olympijských her v Paříži se ještě před slavnostním zahájením nezapomněli pochlubit, že jde o první genderově vyrovnanou olympiádu v historii. Jinými slovy, poměr mezi muži a ženami mezi účastníky je (skoro přesně) fifty fifty. Jenže nic není tak jednoduché, jak se zdá. Stačí se podívat na aktuální skandál v ženském boxu.

V centru pozornosti jsou Imane Chelifová z Alžírska a Lin Yu-Ting z Tchaj-wanu. Obě rohovnice byly loni vyloučeny z mistrovství světa, protože prý neprošly testosteronovými testy a mají mužské chromozomy.

První jmenovaná přitom už měla nastoupit ve finále, druhé boxerce byla odebrána bronzová medaile. Ruský šéf Mezinárodní boxerské asociace (IBA) Umar Kremlev se plácal po rameni za odhalení podvodnic, které „se snažily dělat blázny z ostatních boxerek a předstírat, že jsou ženy“.

Jenže protože sám Kremlev má na hlavě tuny másla z nejrůznějších skandálů, IBA přišla o právo pořádat olympijskou soutěž v Paříži. A světe div se, Mezinárodní olympijský výbor (MOV) povolil start jak Chelifové, tak Lin Yu-Ting. „Ve svém sportu to jsou ženy a za takové je považujeme,“ vzkázal MOV s tím, že boxerky prošly všemi testy. Dodejme, že obě startovaly už na hrách v Tokiu před třemi lety.

Skandál byl na světě. Okamžitě se ozvala celá řada kritiků, kteří se startem kontroverzních sportovkyň v Paříží nesouhlasí. „Kdy MOV začne chránit ženský sport?“ ptá se tenisová legenda Martina Navrátilová. „Je to šokující,“ ozval se bývalý boxerský mistr světa Barry McGuigan z Irska. „Ať už se muži identifikují jakkoli, připomínám, že mají o 162 procent silnější úder než ženy,“ přidala se někdejší slavná americká plavkyně Nancy Hogsheadová.

A do diskuse se zapojila i J. K. Rowlingová, která sice nemá na kontě žádné sportovní medaile či tituly, ale napsala ságu o dospívajících kouzelnících. „Na co se čeká, aby skončilo tohle šílenství? Až nějaká boxerka skončí s vážným zraněním? Nebo mrtvá?“ táže se emotivně autorka Harryho Pottera, která si téma hranice mezi pohlavími velmi oblíbila.

Věc je ovšem složitější. Kritici zmiňovaného rozhodnutí MOV někdy zapomínají, že je zásadní rozdíl mezi transgender sprotovkyněmi (tedy těmi, které se narodily jako muži) a intersexuálními závodnicemi. Ty se narodily jako ženy, jen mají mužský chromozom, což se projevuje mj. zvýšenou hladinou testosteronu. Již klasickým případem je slavná jihoafrická běžkyně Caster Semenyaová (viz rámeček níže).

„Oni tvrdí, že nesmím boxovat se ženami. Ale já jsem sama sebe nestvořila, takhle mě stvořil Bůh,“ hořekovala Chelifová po loňském MS. Netajila se názorem, že za jejím vyloučením byla hlavně snaha zabránit jí v získání zlaté medaile. Alžírský olympijský výbor nyní rozhořčeně odsoudil „útoky na její osobnost a důstojnost jako hluboce neférové, obzvlášť ve chvíli, kdy s připravuje na vrchol kariéry na olympiádě“.

Své alžírské krajanky se zastal také Ismael Bennacer, záložník AC Milán. „Vyjadřují plnou podporu naší šampionce Imane Chelifové, která trpí vlnou neoprávněné nenávisti. Na olympijské hry se dostala jen díky talentu a tvrdé práci,“ uvedl alžírský fotbalový reprezentant na síti X.

Která strana je v právu? To je skoro nemožné říct. Například mexická boxerka Brianda Tamarová popsala, jak moc jí v ringu bolely rány Chelifové. Něco takového prý nezažila ani při tréninku s muži. A i když možná přeháněla, je jisté, že „standardní“ ženy se mohou cítit znevýhodněny, má-li jejich soupeřka vyšší hladinu testosteronu. Na druhou stranu nelze zapomínat, že i sportovkyně s „nestandardním“ biologickým vybavením (které přitom nejsou transgender) mají svá nezadatelná práva.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Italská boxerka Cariniová pláče po zápase s Chelifovou.

Zpět do ringu. Tchajwanka Lin Yu-Ting nastoupí v pátek v osmifinále jako nasazená jednička v pérové váze (její soupeřkou je Sitora Turdibekovová z Uzbekistánu).

Chelifová boxovala ve čtvrtek v osmifinále velterové váhy proti Italce Angele Cariniové a zápas trval jen pár desítek sekund. Italka po tvrdém úderu pravičkou a problémech s helmou v slzách odstoupila. Italská média uvedla, že ze rtů Cariniové šlo odečíst: „Strašně to bolelo.“

Italská strana už před zápasem odsoudila postup MOV jako zcela neférový. „Musí být zaručena bezpečnost sportovců a sportovkyň a také spravedlivá soutěž. To se v případě Angely Cariniové nestalo,“ řekl třeba italský ministr sportu Andrea Abodi.

„Z mého pohledu to nebyla soutěž za rovných podmínek,“ uvedla po zápase italská premiérka Giorgia Meloniová. Ostře kritizovala přístup MOV. „Myslím si, že sportovkyně s mužskými genetickými vlastnostmi by neměly soutěžit se ženami. Nechci nikoho diskriminovat, ale musíme chránit právo žen na rovné podmínky,“ dodala s tím, že děkuje Cariniové za její odhodlání a charakter.

Případ Semenyaová: intersexuální vs. transgender

Má dvě olympijská zlata a tři tituly mistryně světa, v posledních letech ale nesmí závodit (alespoň ne na své nejoblíbenější trati 800 metrů). Jihoafrická běžkyně Caster Semenyaová už řadu let vede urputný právní boj se Světovou atletikou. Konec je prozatím v nedohlednu.

O co jde? Semenyaová je intersexuální žena, tedy narodila se ženskými pohlavními orgány, ale s mužským chromozomem Y a její tělo tak produkuje víc testosteronu, než je u žen obvyklé. Světová atletika v roce 2018 zavedla do praxe nařízení o účasti žen s rozdílným pohlavním vývojem, aby byly zaručeny spravedlivé podmínky pro „běžné“ ženy. Semenyaová měla jedinou možnost, jak vydržet u milovaného sportu – podstoupit hormonální léčbu. To Jihoafričanka odmítla jako diskriminační a začala se soudit.

Přes Světovou atletiku, sportovní arbitráž CAS v Lausanne a švýcarský federální soud se dostala až k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku. A ten dal letos Semenyaové za pravdu alespoň v tom, že u švýcarských soudů se jí nedostalo adekvátní procesní a institucionální ochrany (s tím Švýcarsko nesouhlasí a případ se bude projednávat znovu před velkým senátem ve Štrasburku).

Neznamená to, že by ESLP měl možnost zvrátit rozhodnutí nezávislé sportovní organizace, jakou je Světová atletika, a nařídit návrat Semenyaové do závodů. Dal ale jasně najevo, že nelze mluvit o svobodné volbě, má-li si běžkyně vybrat mezi nucenou hormonální léčbou (která může negativně ovlivnit její fyzickou a duševní integritu), nebo se vzdát účasti v atletických soutěžích a tím možnosti vykonávat své povolání. Podle ESLP měl soud ve Švýcarsku posoudit nejen zájem Světové atletiky na fér soutěži, ale také práva Semenyaové, její důstojnost, pověst, integritu a právo na soukromí.

A co ještě? „Senát ESLP také zkritizoval federální soud za to, že nedostatečně rozlišil mezi intersexuálními a transgenderovými sportovkyněmi. Nařízení bylo v rozhodné době prakticky totožné pro obě skupiny atletek. Dle senátu ESLP však nelze srovnávat intersexuální a transgenderové sportovkyně, které prošly změnou pohlaví z mužského na ženské,“ uvedl v článku o celé kauze JUDr. Jan Exner z Katedry evropského práva na Právnické fakultě UK.

Na rozdíl od transgenderových sportovkyň, které se narodily jako muži a hormonální léčba je součástí celého procesu změny pohlaví, pro Semenyaovou (a další intersexuální atletky) jde o zásah do jejich přirozeného biologického stavu.

Jenže co s tím? Většina ženských závodnic si (právem) stěžuje, že Semenyaová má oproti nim nezanedbatelnou výhodu. Semenyaová si (právem) stěžuje, že nic nezavinila a už léta je terčem ponižujících vyšetření, verdiktů, posměchu a nesmí se věnovat tomu, k čemu má obří talent. „Rozhodnutí velkého senátu ESLP poskytne mj. důležité vodítko při hledání hranice mezi právem intersexuálních žen provozovat vrcholový sport a zájmem na spravedlivé sportovní soutěži,“ uvedl Exner. Jisté je jen to, že nejlepší atletická léta už třiatřicetileté Semenyaové nikdo nevrátí.