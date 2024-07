Dvaadvacetiletý Vacek si při premiéře pod pěti kruhy připsal řadu cenných skalpů, a když po 32,4 kilometrech na mokré trati projel cílem, průběžně vedl. V tu chvíli ale jeli ještě hlavní favorité. Nakonec Vacek vyrovnal umístění Leopolda Königa z časovky v Riu de Janeiro 2016.

„Byla to z mojí strany výborná časovka, jsem maximálně spokojený. Trať mi sedla a všechno do sebe dobře zapadlo. Mám z toho dobrý pocit. Některé ty zatáčky šly asi projet rychleji, ale nechtěl jsem riskovat, dost se padalo,“ citoval Vacka web Českého svazu cyklistiky.

Zvítězil Belgičan Remco Evenepoel před Italem Filippem Gannou a krajanem Woutem van Aertem. Mezi ženami slavila Australanka Grace Brownová. Česká reprezentantka Julia Kopecký obsadila v závodě plném pádů na kluzké trati 28. místo.

Tenistky se nedočkaly

Čeští tenisté a tenistky včetně Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové se v sobotu na kurty na olympijských hrách v Paříži nedostali. Program na venkovních dvorcích v areálu Roland Garros, kde se měly hrát všechny zápasy s českou účastí, zrušil vytrvalý déšť. Hrálo se jen na dvorcích Philippea Chatriera a Suzanne Lenglenové, které mají zatahovací střechu.

Karolína Muchová si čekání na zápas krátila i hraním karet s fedcupovým kapitánem Petrem Pálou, který je v Paříži šéfem českého tenisového týmu. Partičku vyhrála, posteskl si Pála v rozhovoru s českými novináři.

„Myslel jsem si, že jasně vyhraju, ale vyhrála Kája Muchová. Obrovské zklamání. Ale pozor, nebyl jsem poslední. Byl jsem druhý od konce, ale taky obrovské zklamání,“ komentoval Pála s úsměvem karetní partii.

Rohan obhajuje stříbro

Kanoista Lukáš Rohan i kajakářka Antonie Galušková bez větších problémů postoupili do semifinále závodu vodních slalomářů na olympijských hrách v Paříži. Obhájce stříbrné medaile z Tokia skončil v dvoukolové kvalifikaci dvanáctý, debutantka pod pěti kruhy postoupila dokonce z páté pozice.

Devětadvacetiletý Rohan si v obou jízdách připsal dvousekundovou penalizaci. Nejprve chyboval v sedmé brance a zajel desátý čas, v druhém kole se dotkl "pětky" a původní výkon 95,63 už nevylepšil. Postup měl ale jistý ještě před tím, než se podruhé vydal na trať. Závodníkům se započítával vždy lepší ze dvou dosažených časů.

„Tak to je takový první klíč a bylo by hodně špatné, kdybych nepostoupil. Snažil jsem se tu první jízdu jet opravdu hodně pohlídaně. Netlačil jsem to a vlastně mi to dost vyšlo. Kromě jednoho místa, kde jsem měl dotyk. Bylo to spíš pomalé tím, že jsem opravdu snažil si to hlídat,“ řekl českým novinářům Rohan.

Plavkyně Barbora Seemanová překonala na stovce motýlek časem 57,50 český rekord, v rozplavbě skončila čtvrtá a zajistila si účast ve večerním semifinále. V něm se o 14 setin zhoršila a celkově skončila jedenáctá. Postup do finále jí utekl o sedm desetin. Hlavní disciplínou čtyřiadvacetileté Seemanové je 200 metrů volný způsob, v ní se představí v neděli.