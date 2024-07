Na olympiádu v Paříži by podle schválené nominace mělo jet 111 českých sportovců a sportovkyň. Jsou mezi nimi osvědčené hvězdy jako Lukáš Krpálek, Jiří Prskavec, Jiří Lipták či tradičně silné české tenistky. Najdou se však i zatím spíš neznámá jména – olympijská premiéra čeká například na české taekwondo, a to díky Petře Štolbové a Dominice Hronové.

Oficiální nominaci schválilo v pondělí Plénum ČOV. Do Paříže by tak mělo odjet celkem 111 sportovců a sportovkyň, teoreticky jich ale může být ještě víc. Atletické žebříčky se totiž uzavírají až 7. července, přihlášku na hry pak týmy odesílají o den později.

„Mám ohromnou radost z toho, kolika českým sportovcům se povedlo na hry do Paříže kvalifikovat nebo na to mají do poslední chvíli šanci. Už jen probojovat se na olympijské hry je v celosvětové konkurenci ohromný úspěch. Budeme mít skvělý tým a já hlavně přeji všem zdraví a spoustu sil a elánu do závěru přípravy,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

Nejobsazenější sporty: Atletika – 28

Kanoistika – 11

Sportovní střelba – 9

Tenis – 8

Cyklistika – 7

Na olympiádě v Tokiu před třemi lety závodilo 115 českých sportovců. Součástí výpravy tehdy byl i tým basketbalistů, tentokrát tradiční kolektivní sporty scházejí. Nejvíc Čechů a Češek se účastnilo her v Aténách v roce 2004: celkem 142. Naopak nejméně – 105 – jich bylo v roce 2016 v Riu.

Pokud jde o cenné kovy, česká výprava jich od rozpadu federace získala nejvíc 11, a to hned na třech olympiádách (Atlanta 1996, Londýn 2012, Tokio 2020). Nejslabší výsledek zaznamenal tuzemský tým v Pekingu v roce 2008, odkud přivezl celkem sedm medailí.

Zazáří nová jména?

„Naší rolí je připravit sportovcům a členům doprovodu ten nejlepší možný servis. Proto posíláme do Francie také silný medicínský tým. Naplno využíváme i možnosti střídání akreditací doprovodu a takzvané tréninkové akreditace. A máme i pro sportovce, kteří si to přejí, ubytování mimo olympijskou vesnici,“ uvedl šéf české výpravy Martin Doktor.

Kdo má medaile z předchozích olympiád: Lukáš Krpálek, Jiří Prskavec, Jiří Lipták, Josef Dostál, Lukáš Rohan, Jakub Vadlejch, Daniel Havel, Alexander Choupenitch, Markéta Vondroušová, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková

Čeští zástupci se ve Francii představí v 23 sportech, od atletiky po zápas. V nominaci je celkem osm mužů a tři ženy, kteří už v minulosti pro Česko získali medaili či medaile.

Pro zajímavost: nejmladší členkou výpravy je teprve šestnáctiletá sportovní gymnastka Soňa Artamonova, rodačka z ruského Murmansku. Naopak doyenem týmu bude dvaačtyřicetiletý Jiří Lipták, jenž na hrách v Tokiu vystřílel zlato.

Mezi tradičně silné disciplíny by měla patřit střelba, kanoistika a také tenis. O třetí zlato budou usilovat judista Lukáš Krpálek a vodní slalomář Jiří Prskavec. Hodně se čeká od tenistek, opět spolu budou hrát například veleúspěšné deblistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou.

Zazářit však mohou i nová jména. Například lukostřelecká mistryně světa Marie Horáčková, světoví šampioni v plážovém volejbale David Schweiner a Ondřej Perušič, olympijskou medaili by rád získal sportovní lezec Adam Ondra.