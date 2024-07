Kolem nástupové kolekce, se kterou se čeští reprezentanti a reprezentantky vydají na slavnostní zahájení olympijských her, panuje pokaždé velký rozruch. Stalo se už tradicí, že oslovení designéři se pokoušejí vykročit ze zajetých kolejí sportovního designu a zaujmout svět. Někdy se to povede, jako třeba v Londýně 2012 holinkami, jindy jsou na místě lehké rozpaky. Jak dopadla kolekce pro letošní Paříž?

Hlavní smysl letošní kolekce pro slavnostní nástup na olympijských hrách v malebných kulisách francouzské metropole je jednoznačný – neztratit se v davu, vyniknout za každou cenu. „Právě toho chceme dosáhnout v srdci Paříže, hlavního města módy,“ řekl šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

A výsledek rozhodně zaujme. ČOV a společnost ALPINE PRO tentokrát spolupracovali s designérem Janem Černým, který se rozhodl oslovit především mladé publikum. Konzervativněji založení diváci budou možná zaskočeni, ale s tím se dopředu počítalo.

„Je jasné, že se to nebude líbit každému a kolekce najde i odpůrce. Ale co se týče mladého publika a trochu jiné než sportovní scény, tohle je přesně to, co jsme potřebovali a co nám může zajistit průnik k úplně jiné skupině lidí. Myslím si, že i to je smyslem olympiády,“ okomentoval výranou kolekci kanoista Lukáš Rohan.

Černý vycházel z národních barev, jež jsou posunuté do temně modré, tlumené červené a krémově bílé. Spoustou zajímavých detailů na plášti, botách či šátku připomenou sportovci svou domovinu. A originální trenčkot má propojit Česko s pořadatelskou zemí Francií.

Mäki chce plášť nosit i po olympiádě

Atletka Kristiina Sasínek Mäki je právě z trenčkotu nadšená a prý jej hodlá nosit i po hrách. „Ve skříni ho nenechám. Je super, že kolekce má české barvy a jsou na ní i sportovní prvky, zároveň je módní. Brutálně speciální kolekce se mi líbí hodně. Je hezká, důstojná, cool, prostě skvělá. Přijde mi mega hustá a moc se těším, že si ji budu moci obléknout,“ řekla česká běžkyně.

Plášť zdobí také inkoustově modrý Rorschachův vzor odkazující na dílo grafika a malíře Vladimíra Boudníka, který se narodil v roce 1924, kdy naposled proběhly olympijské hry v Paříži. Barevné gradienty polo trika a kalhot zase vycházejí z barev historických českých dresů.

Na šátku, ponožkách, teniskách a viditelných etiketách je nečekaný hráškově zelený akcent, který záměrně rozbíjí klasičtější červeno-modro-bílou siluetu.

„Mou generaci design kolekce pro slavnostní zahájení možná zaskočí, ale nosit ji na slavnostním zahájení budou hlavně mladí lidé, kterým je tvorba Jana Černého blízká. A pokud se sportovci cítí v oblečení dobře, mají také potřebné sebevědomí pro svůj sportovní výkon, na který se všichni těšíme,“ dodal Kejval.