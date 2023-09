Možná někdo čekal, že Český olympijský výbor necelý rok před hrami v Paříži ukáže už nyní něco z kolekce pro slavnostní zahájení a zakončení. Konkrétní podoba modelů však má být odtajněna až příští rok, a tak ČOV představil aspoň autora, který na projektu už rok pracuje.

Designér Jan Černý vymýšlí pro sportovce modely na slavnostní zahájení OH v Paříži. | Foto: se svolením Ivana Roháčková

Olympijskou kolekci pro nástup Čechů navrhuje ve spolupráci s oficiálním partnerem Českého olympijského týmu Alpine Pro designér Jan Černý, jehož k Paříži váže půlroční stáž u módního domu Louis Vuitton.

„Máme deset sekund v nejsledovanějším přímém přenosu na světě na to zaujmout úplně všechny. Pro mě je to obrovská výzva,“ uvedl Černý, který se na módní scéně prosadil neotřelým pohledem na oblékání, jemuž fandí i řada současných sportovců.

„Nástupová kolekce bude brutálně speciální. Proces tvorby je pro mě velice intenzivní.Najednou musím shluknout všechno, co umím, do jednoho jediného outfitu, který bude reprezentovat celou zemi,“ líčil.

Sportovci se těší, co Černý vymyslí

„Jsme přesvědčení, že Honza Černý udělá maximum pro to, abychom při slavnostním zahájení her v Paříži uspěli. Nejen, aby se v kolekci čeští sportovci dobře cítili, ale aby oslovila svět. Když se bavíme s ostatními státy, všichni říkají: Paříž, to je město módy. Zahájení bude na Seině. Oblečení musí být mimořádné,“ uvedl předseda ČOV Jiří Kejval.

Kanoista Petr Fuksa se na Černého kreativní tvorbu těší. „Doufám, že to bude pecka,“usmíval se. O plavci Ondřeji Gemovovi je známo, že není konzervativní. „Tím, že je olympiáda spojená s módou, mě baví koncept, že kolekci pro zahájení dělá někdo jako Honza,“ prohlásil.

A co oštěpařka Nikola Ogrodníková? Ta je zvědavá, co Černý vymyslí. „Těším se na to, jaké to bude,“ culila se.

Všechna výbava však nebude představena až v olympijském roce. Již na podzim sportovci poznají, jak bude vypadat kolekce oblečení pro každodenní nošení na OH, kterou připravuje návrhářka Veronika Paulenová.