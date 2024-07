Kromě zmíněné dvojice už nominovaných olympioniků se někteří další museli loučit s olympijským snem již v předcházejících týdnech a měsících. Pro někoho to znamenalo smířit se s realitou, že na nejvyšší úroveň už nestačí, jiní nesplnili kvalifikační kritéria, dalším o ně nedovolil usilovat zdravotní stav.

V jednom případě dostala přednost rodina. Řeč je o Petře Kvitové, bronzové medailistce z olympijských her v Riu de Janeiro (2016), která před třemi týdny přivedla na svět syna Petra.

Ta však má v tenisovém turnaji řadu zdatných následovnic. Jejich počet se ale smrskl o loňskou vítězku Wimbledonu Markétu Vondroušovou, která oznámila, že do Roland Garros nepřijede kvůli nespecifikovanému zranění ruky. „Doufala jsem do poslední chvíle, věřila jsem, že by to mohlo jít alespoň v deblu, ale problémy s rukou mě na kurt nepustí. Je mi to moc líto,“ napsala na sociálních sítích nejlepší česká sportovkyně loňského roku.

Lehečku zastavila únavová zlomenina

Když je řeč o tenisu, nelze opomenout českou mužskou jedničku Jiřího Lehečku. Dvaadvacetiletý vítěz letošního turnaje v Adelaide nehraje od začátku května, kdy odstoupil z antukového turnaje v Madridu. Na vině je únavová zlomenina obratle.

„Udělal jsem všechno pro to, abych měl šanci hrát, ale moje tělo stále není připraveno měřit se na nejvyšší úrovni,“ litoval momentálně 28. tenista světového žebříčku. Potěšitelné však je, že se objevil v nominaci na zářijový Davis Cup.

Obrovskou smůlu měl pětatřicetiletý Artur Omarov, jediný český zápasník v olympijské výpravě. V posledním tréninku mu praskla achilovka. Rodák z Dagestánu má za sebou operaci a čeká ho několik týdnů se zafixovanou nohou.

„Vnímám to jako ohromnou sportovní tragédii. Je mi nesmírně líto, že Artur nezavrší svou cestu v Paříži, kde měl ambice i výkonnost na to zabojovat o olympijskou medaili, která mu jako jediná ve sbírce chybí,“ uvedl předseda zápasnického svazu Robert Mazouch.

Kostelecký si vyzkouší roli spolukomentátora

S kým se ještě počítalo? David Kostelecký mohl v trapu dosáhnout na sedmou olympijskou účast. Naposledy stál v Tokiu po boku zlatého Jiřího Liptáka na druhém stupínku. Jenže pro Paříž získalo Česko v této brokové disciplíně jen jedno účastnické místo, a tak vítěz OH 2008 v Pekingu zůstal mimo.

Letošní olympijská účast však nebyla pro devětačtyřicetiletého veterána prioritou. V Paříži přesto chybět nebude. Představí se v roli spolukomentátora České televize při přenosech ze střeleckých disciplín.

O oštěpaři Vítězslavu Veselém nebylo dlouho slyšet. Naposledy na velké soutěži startoval před dvěma roky ME v Mnichově, kde skončil čtvrtý. V dalších dvou letech ho do sektoru nepustily zdravotní problémy s ramenem a zády, a tak držitel dvou olympijských bronzů, titulu mistra světa a tří cenných kovů z evropských šampionátů v červnu oznámil konec kariéry.

„Lákala mě olympiáda i mistrovství Evropy v Římě, jenže mě to nepustilo ani do rozběhu. Končím v jednačtyřiceti a jsem za to vděčný. Dokázal jsem mnohem víc, než jsem si vysnil,“ prohlásil při zlínské rozlučce závodník, který na předcházejících letních olympijských hrách nečekaně vybojoval bronz.

Maki bude fandit českým párům

Podobně se zachoval kajakář Vavřinec Hradilek, stříbrný medailista z OH 2012 v Londýně. I jemu vyrostla doma těžká konkurence a jen stěží se dostával do reprezentace. Na Paříž víceméně necílil, loučil se už v dubnu.

„Končím jako profesionální slalomář. Dál budu pádlovat, ale nebudu kajakářem na plný úvazek,“ vyjádřil se.

Beachvolejbalistka Markéta Nausch Sluková zažila trpké okamžiky na OH v Tokiu, kam odjela s bývalou partnerkou Barborou Hermanovou. Maki se v Japonsku nakazila covidem, a tak z toho byly potoky slz. Kvůli mateřství pak přerušila kariéru, ale o pár měsíců později vytvořila pár s Helenou Havelkovou. Cílem byla právě Paříž, jenže dvojice se po roce rozešla.

Mezitím se její dřívější parťačka Hermanová dala dohromady s Marií-Sárou Štochlovou a na kurtech pod Eifelovkou nebudou chybět. I když matce dvouleté dcery účast na čtvrtých hrách nevyšla, bude zápasy na písku sledovat jako divačka a přát českým párům.