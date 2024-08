I lidé, kteří olympijské hry v Paříži příliš nesledují, museli zaznamenat mumraj kolem alžírské boxerky Imane Chelifové. Ta jedinou ranou doslova zničila italskou soupeřku a jen tím přilila oleje do ohně vášnivých diskusí, jak to vlastně má se svými chromozomy.

Olympijský start sportovkyně, která loni na mistrovství světa neprošla testosteronovými testy a nesměla tak boxovat se ženami, byl podroben zničující kritice. Martina Navrátilová, J. K. Rowlingová, Elon Musk či italská premiérka Giorgia Meloniová – ti všichni dali najevo, že mají jasno. „Mužatka“ Chelifová prý nemá v Paříži co dělat.

„Vysvětlete mi, proč vám nevadí, když muž na veřejnosti mlátí ženu pro vaši zábavu,“ napsala na sociální síti X Rowlingová. Kauze se věnovala v celé řadě příspěvků. Autorka Harryho Pottera se bohužel dopustila stejného zjednodušení jako tisíce rozlícených fanoušků v internetových diskusích.

Chelifová je – podobně jako třeba slavná jihoafrická běžkyně Caster Semenyaová – podle všeho intersexuální žena. Narodila se s ženskými pohlavními orgány, ale má zároveň mužský chromozom Y. Jde tedy o něco jiného už u transgender sportovců, kteří se například narodili jako muži a nechali se přeoperovat na ženy.

„Já jsem sama sebe nestvořila, takhle mě stvořil Bůh,“ prohlásila Chelifová. A zmíněná Semenyaová vede už léta soudní spory kvůli tomu, že Světová atletika jí pustí na závody jen v případě, že podstoupí hormonální léčbu (dvojnásobná olympijská vítězka to považuje za diskriminaci). I Evropský soud pro lidská práva v této souvislosti konstatoval, že nelze srovnávat intersexuální a transgenderové sportovkyně.

Vůbec nevypadá jako žena

Bude těžké najít způsob, jak skloubit férovost soutěží pro „normální“ ženy s právy „nenormálních“ žen. Je jasné, že intersexuální závodnice mají díky vyšší hladině testosteronu v řadě disciplín výhodu. V tom, že není tak docela v pořádku nechat je soupeřit např. v boxu s méně obdařenými soupeřkami, se asi všichni shodnou.

Mnozí internetoví diskutéři by však byli překvapeni zjištěním, že v dějinách olympijských her nejde o nic nového. Odpůrci „zvrácených novot v úchylné Paříži“ často poukazují na to, že za starých dobrých časů sportovali jen muži a ženy, tečka. Není to ale pravda.

„Vůbec nevypadá jako žena. Měří asi 180 centimetrů, velikost nohou je minimálně 43, chodí nemotorně a její bílé tričko nevyplňuje ani nejmenší obrys ženských prsou. Je zasmušilá, nikdy se nesměje,“ napsal v roce 1936 polský list Przeglad Sportowy o Stanislawě Walasiewiczové, jedné z největších hvězd polského sportu té doby.

Dotyčná atletka vyrůstala v USA, kam její rodiče emigrovali. Na olympiádách v letech 1932 a 1936 však reprezentovala rodné Polsko. Na hrách v Los Angeles vyhrála ženskou stovku v senzačním čase 11,9 sekundy, šlo tehdy o světový rekord. O čtyři roky později v Berlíně skončila na stejné trati stříbrná. Kromě sprintu závodila i ve skoku dalekém a v hodu diskem.

Kolem jejího pohlaví panovaly jisté pochybnosti, ale pravda vyšla najevo až po její smrti (Walasiewiczová se stala v roce 1980 obětí loupežného přepadení v Clevelandu). Pitva ukázala, že olympijská vítězka byla intersexuálka a zároveň trpěla genetickou poruchou zvanou mozaicismus – jde přítomnost dvou a více buněčných linií s různým genotypem v jednom organismu. Pohlaví takového novorozence obvykle nelze vizuálně určit.

Co to znamenalo pro sprinterskou rekordmanku? Prý měla nefunkční zakrnělý penis, stejně jako chromozomy XY. Ozvaly se hlasy, aby posmrtně přišla o své medaile, ale převážil názor, že Walasiewiczová celý život strávila jako žena – společensky, kulturně i právně.

Nechtěl(a) do společné sprchy

Podobných případů se najde dost. A nemusí jít rovnou o Heinricha Ratjena/Doru Ratjenovou, což je dost unikátní příběh. Tento Němec byl odmalička vychováván jako dívka (jeho pohlaví prý nešlo při porodu rozeznat) a závodil v atletice mezi ženami. Účastnil se i domácích OH v roce 1936. „Bylo nám divné, že nikdy nejde do společných sprch spolu s námi. Že by se v sedmnácti tak styděla? Myslely jsme si, že je divná,“ vzpomínala Gretel Bergmannová, kolegyně z německého týmu.

Všechno prasklo až v roce 1939, kdy „Dora“ překonala světový rekord ve skoku do výšky. Ratjen byl nakonec zatčen a vyšetřován v sanatoriu SS v Hohenlychenu, oblíbeném útočišti samotného Heinricha Himmlera. Lékaři dospěli k názoru, že jde o intersexualitu, Ratjenovy genitálie prý připomínaly „zjizvený pruh“ a protože sportovec se vydáváním ze ženu nijak neobohatil, bylo zastaveno trestní stíhání.

Sprinterka Polka Ewa Klobukowská získala na hrách v Tokiu v roce 1964 zlato ve štafetě na 4x100 metrů a bronz na individuální stovce. Na této trati ostatně třikrát vylepšila světový rekord. Jenže neprošla testy na určení pohlaví, které se na olympiádách tou dobou už prováděly.

O medaile přišla a musela ukončit kariéru (upadla kvůli tomu do depresí a dokonce zvažovala sebevraždu), tehdejší testy ovšem nebyly moc spolehlivé – šlo o to, že fyzicky byla nepochybně žena, ale měla i chromozom Y. Klobukowska se dodnes straní veřejnosti, byť jde o držitelku vysokých polských státních vyznamenání.

Až příliš mnoho výjimek

Intersexuálních sportovkyň na olympiádách bylo mnohem víc, třeba brazilská judistka Edinanci Silvaová (účastnila se her v letech 1996, 2000, 2004 a 2008), její krajanka a volejbalistka Érika Coimbraová, hned několik fotbalistek Zambie (tři z nich jsou i letos v Paříži), dvojnásobná šampionka na 800 metrů Semenyaová, stříbrná medailistka na 800 metrů v roce 2016 Francine Niyonsabaová z Burundi, keňská běžkyně Margaret Wambuiová (i ona běhala osmistovku a v Riu na ní byla bronzová) a řada dalších.

Zvláštním případem intersexuality je brazilský plavec Pedro Spajari. Ten trpí Klinefelterovým syndromem – jde o genetickou poruchu, při níž má muž místo jednoho chromozomu X dva a jeden Y. Spajari kvůli tomu začal mít méně testosteronu než jeho soupeři. Byla mu umožněna hormonální léčba a díky ní se dokázal kvalifikovat na OH v Tokiu.

Tento stručný nástin ukazuje, že hranice mezi ženami a muži byla ve sportu poněkud rozostřená už před necelým stoletím. Podaří se najít způsob, jak co nejférovějším způsobem umožnit sportovní seberealizaci všem, bez ohledu na to, co říkají jejich chromozomy? Bylo by načase.