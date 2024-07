Hned na začátku je třeba zdůraznit, že Český olympijský výbor spolu s hlavním autorem nástupové kolekce, designérem Janem Černým, předem očekávali, že pařížský soubor originálních svršků sklidí rozporuplné reakce.

Nemýlili se. Hlavně konzervativněji naladěná část sportovních fanoušků při zveřejnění flekatých trenčkotů, nezvykle užitých národních barev i překvapivých doplňků nevěřícně vypoulila oči. Naopak mladá část publika často neskrývala nadšení.

Trefně to shrnul šéf ČOV Jiří Kejval: „Moje děti mi říkaly, že je to super, moji vrstevníci zas, že jsme se zbláznili.“ A přesně tak to je. Co je pro někoho svěžím větrem a odvážným krokem mimo běžný průměr, je pro jiné nezvládnutým experimentem a samoúčelnou exhibicí.

V diskusích na českých zpravodajských serverech, stejně jako na sociálních sítích, nepříliš překvapivě převažují kritické hlasy. Ponechme stranou zuřivce, které z nějakého důvodu děsí mladík tmavé pleti na oficiálních fotografiích kolekce, a vyberme pár typických – ovšem nevulgárních – ohlasů na olympijské oblečení pro Paříž, tuto Mekku módy a stylu.

„Takové župany bych se styděl nosit.“ „Ty trenčkoty vypadají, že sportovci zrovna vylezli z koupelny.“ „Přijde mi to jako inkoustem politý laboratorní plášť.“ „To nakoupili u Vietnamce ve výprodeji?“ „Naše výprava bude vyhlížet jako četa uklízečů, ten mantl vypadá jako silně jetý pracovní plášť.“

V jistém směru se dá kritika chápat: část sportovních fanoušků zkrátka a dobře nezastává názor, že hlavním smyslem olympijské kolekce má být zaujmout a odlišit se. „Originální ne vždy znamená pěkné a vkusné,“ opakuje se často v diskusích. Zatímco dnes již kultovní holinky na olympiádě v Londýně byly alespoň vtipné, Černého design připadá mnoha lidem až příliš přes čáru.



Jiná cílová skupina

Na slavnostním zahájení her u Seiny však budou kritizované „župany“ nosit sportovci. A ti, kteří se už ke kolekci vyjádřili, jsou převážně nadšení. Atletka Kristiina Sasínek Mäki označila oblečení za „mega hustý“ a těší se, že kontroverzní trenčkot bude nosit i po olympiádě.

„Líbí se mi, že jsme se odhodlali jít do něčeho moderního a nedrželi se konzervativního stylu. Myslím si, že to může zaujmout úplně jinou skupinu lidí, než kterou zajímá sport,“ řekl kanoista Lukáš Rohan, jenž se na tvorbě kolekce podílel za sportovce.

Chvála zazněla i od oštěpařky Nikoly Ogrodníkové či bývalé tenistky (a nyní matky dvou dětí na plný úvazek) Barbory Strýcové. A pokud někdo z české výpravy nadšení pro kolekci postrádá, zřejmě raději mlčí.

Jisté je, že přehlídka módního (ne)vkusu při zahájení je jen drobným doplňkem olympijského dění. Hlavní bude, jak si sportovci a sportovkyně povedou ve svých dresech na závodištích.