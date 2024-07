2012 – Londýn

close info Zdroj: se svolením olympijskytym.cz zoom_in Nástup české výpravy na OH 2012 v Londýně.

Od roku 2010 má podobu olympijských kolekcí na starost firma Alpine Pro a hned na zimních hrách ve Vancouveru zabodovala. Světovou pozornost však vzbudilo to, co si čeští sportovci a sportovkyně (v čele s vlajkonošem Petrem Koukalem) oblékli na začátku her v Londýně. Divoká kombinace tmavých blejzrů a sak, bílých kraťasů či šatů s legínami, a k tomu deštníky a ikonické holinky – někdo byl zděšen, někdo nadšen, ale nikdo nezůstal lhostejný. A o to šlo. Inspirace dílem Františka Kupky zafungovala a po holinkách se v českých obchodech jen zaprášilo.