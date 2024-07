Osm? Devět? Deset? Přemítání, kolik medailí získají čeští sportovci a sportovkyně na olympiádě v Paříži, se poněkud podobá rozmluvě s křišťálovou koulí. Na každých hrách se stává, že někteří favorité selžou a jiní naplní očekávání, stejně tak se pokaždé urodí nějaké to překvapení. Bude to tak i letos ve stínu Eiffelovy věže?

Pro začátek připomeňme, jak si vedly české olympijské výpravy od rozpadu federace. Dosavadním maximem je zisk jedenácti cenných kovů, což se podařilo hned třikrát – v Atlantě, v Londýně a před třemi lety v Tokiu.

České medaile na OH Atlanta 1996: 11 medailí (4 zlaté/3 stříbrné/4 bronzové) Sydney 2000: 8 (2/3/3) Atény 2004: 9 (1/3/5) Peking 2008: 7 (3/3/1) Londýn 2012: 11 (4/4/3) Rio 2016: 10 (1/2/7) Tokio 2020: 11 (4/4/3)

Naopak medailově nejslabší byly hry v Pekingu, Česko získalo pouhých sedm kousků (hned tři však byly zlaté).

Sedm až jedenáct medailí. To je rámec, v němž se pohybuje drtivá většina odhadů před startem sportovního svátku v Paříži. Například bývalí úspěšní olympionici, které Deník oslovil, nepředpokládají, že by se podařilo dosáhnout hranice deseti blyštivých trofejí.

„Byl bych spokojený, kdyby se povedlo osm medailí. Mohlo by jich být i víc, myslím, že na to naši sportovci mají, ale ať nejsme neskromní,“ řekl David Svoboda, který v roce 2012 v Londýně opanoval moderní pětiboj.

Stejně to vidí také sběratel veslařských titulů Ondřej Synek, biker Jaroslav Kulhavý (stejně jako Svoboda olympijský šampion z Londýna) je ještě o jednu placku optimističtější.

Rozhoduje populace a ekonomická síla

Slavní sportovci hodnotí české vyhlídky především na základně svých osobních zkušeností a rozhledu. Jsou ale i sofistikovanější metody, jak se dobrat odpovědi na otázku z úvodu. Například experti z poradenské a technologické společnosti Deloitte se rozhodovali na základě ekonomických a demografických statistik.

„Existují odhady medailových úspěchů vycházející z posledních výsledků konkrétních sportovců či týmů. My však více rozumíme ekonomice, proto jsme k odhadu výsledků opět použili model Andrew Bernarda a Meghan Busseové, který při predikování olympijských úspěchů používá takzvané ekonomické proměnné. Základní myšlenkou tohoto modelu je, že sportovní úspěchy jsou provázány s velikostí populace a ekonomikou,“ řekl hlavní ekonom Deloitte a autor predikce David Marek.

Zjednodušeně řečeno – čím větší populace, tím větší výskyt mimořádně sportovně nadaných jedinců. Význam má i ekonomická vyspělost, hlavně kvůli investicím do sportovišť, stadionů, vybavení a mládežnické základny.

A k čemu v Deloitte dospěli? Češi by měli podle této předpovědi v Paříži získat jedenáct medailí, což zní vcelku optimisticky. Jak společnost upozorňuje, před předchozími hrami v Riu a v Tokiu jim odhad vyšel do puntíku. Naopak třeba v případě letních her v Pekingu se ekonomičtí experti „sekli“ o tři medaile.

Nejlepší budou Američané

Podobnými kratochvílemi tráví čekání na olympiádu i jinde po světě. Vyšla například analýza společnosti Nielsen’s Gracenote, která se odhadům sportovních akcí věnuje dlouhodobě. Vychází přitom ze statistického modelu založeného na předchozích výsledcích z olympiád, světových šampionátů a dalších klání.

Top 5 zemí na OH v Paříži podle Gracenote: 1. USA 112 (39/32/41) 2. Čína 86 (34/27/25) 3. Velká Británie 63 (17/20/26) 4. Francie 60 (27/21/12) 5. Austrálie 54 (15/23/16)

Odborníci z této společnosti Česku nevěří, že dosáhne na hranici deseti medailí. Ve zveřejněném žebříčku třiceti zemí, které se dostanou alespoň na tuto hranici, Češi jednoduše scházejí. Nejúspěšnější by měli být Američané (112 medailí), následovaní Čínou (86) a Velkou Británií (63). Domácí Francie by měla být s šedesáti cennými kovy čtvrtá.

Před Českem by se tak měly umístit země jako například Jamajka (10 medailí), Uzbekistán (12 medailí), či Ukrajina se třinácti medailemi. Rozbombardovaná země přitom do Paříže posílá svou nejmenší výpravu v historii.

Na druhou stranu je nutno ocenit, že před hrami v Tokiu Gracenote zcela přesně odhadl, že česká výprava vybojuje jedenáct cenných kovů.

Zajímavé je, že ještě loni v zimě odhad Gracenote přisoudil Česku deset medailí, z toho tři zlaté (konkrétně by měli zvítězit Jiří Prskavec, Martin Fuksa a ženský tenisový debl). Od té doby důvěra statistiků v české sportovce zřejmě poněkud poklesla. Svědčí to ale hlavně o tom, že podobné odhady jsou především zábava – jak pro autory, tak pro fanoušky.