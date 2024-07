Druhý oficiální závodní den olympijských her v Paříži je nabitý akcí. Z českého hlediska bude nejzajímavější sledovat, jak si plavkyně Barbora Seemanová povede ve své nejoblíbenější disciplíně. Do akce jdou také mistři světa v beachvolejbale Ondřej Perušič a David Schweiner, Antonie Galušková se zase může představit ve finále kajakářek.

Na kraulařské dvoustovce se Barbora Seemanová letos v Bělehradu stala mistryní Evropy a její červnový čas z Londýna ji mezi přihlášenými plavkyněmi řadí na páté místo. Její šance zvyšuje skutečnost, že Američanka Katie Ledecká i kanadský supertalent Summer McIntoshová dávají přednost jiným disciplínám.

Australská světová rekordmanka a obhájkyně zlata Ariarne Titmusová a její krajanka Mollie Callaghanová mají velký náskok, ale boj o bronz bude otevřený. Před třemi lety v Tokiu byla Seemanová šestá, teď míří výš, víc napoví večerní semifinále.

„Určitě budu rozplavbu brát trošičku s nadhledem a budu si hlavně hlídat, jak tam budu nasazená, abych to neprokaučovala. S malinkou rezervou určitě půjdu. Semifinále pak poplavu rozhodně naplno,“ plánovala nejlepší česká plavkyně, která v sobotu vylepšila český rekord na 100 metrů motýlek. Rozplavby začínají v 11.00.

Beachvolejbal pod Eiffelovkou

Hry začnou i pro oba české páry v plážovém volejbalu. Ondřej Perušič a David Schweiner, jež loňský titul mistra světa pasoval do role medailových kandidátů, se v prvním utkání ve čtyřčlenné skupině střetnou v 17.00 s kanadskou dvojicí Samuel Schachter, Daniel Dearing. Ti jsou na dvacátém místě žebříčku, tedy čtrnáct míst za českými reprezentanty.

Kompletní program olympiády naleznete ZDE.

Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová se na písku pod Eiffelovou věží v 22.00 hned na úvod utkají s americkými mistryněmi světa Sarou Hughesovou a Kelly Chengovou.

Na střelnici v Chateauroux si po sobotním 24. místu v mixu Jiří Přívratský a Veronika Blažíčková zkusí vzduchovou pušku každý sám za sebe. Pro Přívratského, který byl mezi muži sedmnáctý, zůstává hlavním úkolem libovolná malorážka, která začne ve středu. Specialistou na vzduchovku je ale František Smetana, který si loni přivezl z Baku bronz z mistrovství světa.

Galušková chce do finále

Je to 28 let, co kajakářka Štěpánka Hilgertová získala v Atlantě ve vodním slalomu své první olympijské zlato. V neděli se na ni pokusí navázat Antonie Galušková a přinejmenším se vejít mezi deset lodí, které postoupí do podvečerního finále. Semifinále je na programu v 15.30.

„Moje přání je to zajet tak odvážně, jak jsem to zajela teďka. Věřit si, soustředit se jenom na sebe. A jak to dopadne, to je ve hvězdách,“ řekla Galušková po vydařených sobotních kvalifikačních jízdách.

Těžký vstup do turnaje má před sebou trojice kordistů. Jiří Beran začne ve druhém kole proti domácímu Romainu Cannonemu, olympijskému vítězi z Tokia, Martina Rubeše čeká úřadující vicemistr světa Davide de Veroli z Itálie. Jakub Jurka, pokud uspěje v prvním kole s Egypťanem Mahmúdem Muhsinem, narazí na stříbrného z Tokia Maďara Gergelye Siklósiho.

Bitva basketbalových gigantů

Jezdci Miloslav Příhoda, Miroslav Trunda absolvují v okolí zámku ve Versailles druhou část soutěže ve všestrannosti (od 10.30), což je cross country. Badmintonisty Ondřeje Krále a Adama Mendreka čeká druhé utkání ve skupině (od 16.30), tentokrát proti thajskému páru Jomkoh, Kedren a premiéru bude mít Jan Louda v singlu (20.20), kde bude jeho prvním soupeřem desátý nasazený Loh Kean Yew ze Singapuru.

V kvalifikaci se představí jediná zástupkyně české sportovní gymnastiky Soňa Artamonova (od 9.30). V Marseille začnou jachtařské soutěže s dvojnásobným českým zastoupením. První jízdy absolvují windsurfařka Kateřina Švíková i Zofia Burská se Sárou Tkadlecová ve třídě 49er FX.

Otázkou je, co počasí dovolí tenistům a tenistkám, včetně obhájkyň deblového zlata Barboře Krečíkové a Kateřině Siniakové. V sobotu se toho kvůli dešti moc neodehrálo, na neděli ale předpověď slibuje lepší podmínky. A celý sportovní svět se těší na premiéru amerických basketbalistů v čele s LeBronem Jamesem. Utkají se v 17.15 se Srbskem, které vede nejužitečnější hráč NBA Nikola Jokič.