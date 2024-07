Někteří požadovali, aby Rusové byli z olympijských her v Paříži zcela eliminováni. Jiní se přimlouvali za jejich účast. Výsledek? Spokojený není nikdo. Pod pěti kruhy skutečně bude závodit několik ruských „neutrálních“ sportovců, podmínky jsou ale velmi přísné. A Putinovi funkcionáři navíc reprezentantům s povolením cestu do Francie houfně zakazují.

Ruští sportovci zápolili na olympijských hrách pod mnoha názvy. Na začátku minulého století reprezentovali ještě staré carské impérium. V padesátých letech začala pod pěti kruhy éra Sovětského svazu. Na barcelonské hry v roce 1992 přijela výprava pod hlavičkou Společenství nezávislých států, později už to bylo samostatné Rusko.

Po obřím dopingovém skandálu závodili Rusové na zimních hrách v Pchjongčchangu jako „Olympijští sportovci z Ruska“ bez vlajek a hymny, na olympiádě v Tokiu (i na té zimní v Pekingu) je pro změnu zdobila zkratka ROC, tedy sportovci Ruského olympijského výboru. A jak to bude letos v Paříži? Tam už o Rusku nesmí padnout vůbec žádná zmínka.

„Na pařížských hrách nesmí být na žádném oficiálním místě konání předvedena ruská nebo běloruská vlajka, hymna, barvy nebo jakékoli jiné identifikační znaky těchto zemí,“ píše se v prohlášení Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Ano, jde o sankce zavedené kvůli invazi na Ukrajinu. Proto se trest týká rovněž Běloruska.

Neznamená to, že olympiáda bude úplně bez Rusů či Bělorusů, jak někteří – v čele s Ukrajinou – požadovali. Některým byla účast povolena, ovšem za splnění velmi přísných podmínek a s tím, že budou vystupovat jako tzv. AIN – zkratka francouzského výrazu Athlètes Individuels Neutres, neboli neutrální individuální sportovci.

Rusko a Bělorusko dostalo k dispozici celkem 55, respektive 28 účastnických kvót. Je ale jisté, že ve skutečnosti bude sportovců z těchto dvou zemí výrazně méně. Podle posledních informací účast přijalo 32 ruských a běloruských reprezentantů. Číslo se ještě může změnit.

Ruský sport na kolenou?

Nejprve ve stručnosti shrňme, co musejí splňovat Rusové (či Bělorusové), aby dostali pozvánku do Paříže. Musejí splnit patřičná kvalifikační kritéria jednotlivých federací, pochopitelně mají být čistí z hlediska dopingových kontrol, a především nesmějí schvalovat či podporovat ruskou agresi na Ukrajině či být ve spojení s armádními či policejními kluby.

Vybrané kvóty pro zástupce Ruska/Běloruska: Cyklistika 3/1

Gymnastika 1/2

Taekwondo 4/1

Vzpírání 0/4

Zápas 16/10

Veslování 0/2

Sportovní střelba 0/3

Tenis 8/2

Moderní pětiboj 0/2

Kanoistika 3/2

Judo 12/0

Plavání 1/3

A v tom je kámen úrazu. Celá řada elitních ruských sportovců spadá právě pod armádu, mnozí hvězdní medailisté jsou zároveň důstojníky. Není to tak dávno, co třeba bývalá tyčkařská superstar Jelena Isinbajevová vesele pózovala v apartní uniformě majorky s (nedávno odvolaným) ministrem obrany Sergejem Šojguem. Pak se ovšem od své armádní hodnosti distancovala a vyvolala pořádnou bouři odporu u ruských patriotů.

Ale zpátky k tématu. V Rusku budí striktní podmínky zuřivý odpor. „MOV se konečně postaral o to, aby se ruský sport dostal na kolena. Splnění všech podmínek pro přijetí je ponížení,“ píše se v komentáři na webu Championat.com. Prý to na oko vypadá, že Rusové nejsou odmítnuti jako celek, ale ve skutečnosti to tak je.

„Prošli hlavně tenisté, kteří stejně hrají a žijí v Evropě a v USA a mají minimální spojení s domácí federací. Stejně tak cyklisté, i ti mají smlouvy se zahraničními stájemi,“ kritizují v Rusku.

Dodejme, že zástupci kolektivních sportů jsou z her vyloučeni, zákaz ruské účasti nadále platí také v atletice a dalších disciplínách, hlavně kvůli dopingu.

Neposlušný zápasník

Teoreticky velmi silné zastoupení mohli mít sportovci s ruským pasem v zápase a v judu (celkem 28 míst). Jenže někteří elitní borci do Paříže nesmějí právě kvůli spojení s bezpečnostními složkami státu. A tak judisté oznámili, že když je to takhle, nepojede na hry nikdo.

„Dodržovali jsme všechny podmínky MOV, dokud pro nás byly přijatelné. Ale od začátku jsme říkali, že nepůjdeme proti svému svědomí,“ uvedlo vedení ruského juda, tohoto sportu milovaného Vladimirem Putinem. Je samozřejmě otázka, zda šlo opravdu o svobodné rozhodnutí závodníků, nebo zda příkaz bojkotovat Paříž nepřišel z vyšších míst.

Podobné to je totiž u zápasníků. Šest mužů a tři ženy z Ruska nejprve pozvání do Francie přijali, následně ale po politickém nátlaku shora svou účast odvolali. Jedinou výjimkou je (alespoň zatím) Šamil Mamedov, dvojnásobný mistr Ruska a bronzový medailista z loňského mistrovství světa v Bělehradě.

„Bude ho mučit svědomí,“ ozval se Mamedovovu adresu jeden z předních funkcionářů Aslanbek Badajev. Třiadvacetiletý zápasník se rozhodl nedržet basu a podle Badajeva se tak stal vlastně zrádcem. Protože chce – a může – na olympiádu. Je třeba další důkaz o nátlaku, kterým oficiální místa drtí řadové sportovce?

Ukrajinští sportovci zatím umírají

Putinovi jde teď zřejmě hlavně o to, aby ruský sport vypadal jako oběť nenávistného Západu. Proto přicházejí zákazy i pro ty, kteří by do Paříže směli jet. Přitom o účast na olympiádě Rusko tak dlouho, a nikoli neúspěšně, bojovalo. Teď přišel rozkaz k ráznému obratu.

U sportovců, žijících mimo Putinův dosah, se mají věci poněkud odlišně. Třeba hvězdný tenista Daniil Medvěděv pozvánku do Paříže přijal. „I když tam budu jako neutrální sportovec, budu respektovat pravidla. Hrál jsem v Tokiu a byl to skvělý zážitek,“ řekl s tím, že je zvyklý na kurtu reprezentovat hlavně sám sebe. Naopak jeho kolega Andrej Rubljov olympiádu odmítl, pauzu chce využít k doléčení zranění.

Nic s Ruskem nechce mít další pozvaná Darja Kasatkinová, z níž se ve vlasti stala kvůli veřejně přiznané sexuální orientaci persona non grata. V Paříži tak nebude. Běloruska Viktoria Azarenková pozvání nejprve přijala, pak si to rozmyslela. Ze zdravotních důvodů se omluvila i její krajanka Aryna Sabalenková, vítězka letošního Australian Open.

Když je řeč o ruské (ne)účasti na hrách, sluší se připomenout ještě jednu věc. Ve válce, vedené Putinovým režimem, už zahynulo přes 400 ukrajinských sportovců, z nichž mnozí rovněž snili o cestě do Paříže. Kvůli Rusku už nebudou závodit nikdy a nikde. I to je tedy třeba mít na paměti, když někdo začne označovat podmínky MOV za diskriminační.