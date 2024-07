Nejkrásnější i nejnáročnější vlny světa. Surfařská elita se před startem olympijských závodů shoduje, že pořadatelé nemohli vybrat vhodnější lokaci než Teahupo’o na Tahiti. Jediná potíž je v tom, že hlavní dějiště her je odtud 16 tisíc kilometrů daleko. Mužům a ženám na dlouhých prknech to však vůbec nevadí.

Kontrolní otázka: jaké je největší vzdálenost mezi sportovišti v rámci jedné olympiády? Přes šedesát let byla odpověď stejná. Historický unikát náležel hrám v Melbourne v roce 1956. Jezdecké disciplíny se tehdy musely z technických důvodů konat v předalekém Stockholmu (u protinožců by koně museli do karantény). Zdálo se, že tento rekord už nemůže padnout.

Leč stalo se. Když Francouzi přemítali nad organizací her v Paříži, položili si logickou otázku: kde uspořádat soutěže surfařů? Na Seině těžko. Jistě, Francii omývá moře ze tří stran, ale odvážní muži a ženy na dlouhých prknech potřebují dost specifické podmínky. A kde jsou nejlepší vlny na světě? V Pacifiku. To je sice trochu z ruky, ale…

„Dává nám to možnost zapojit do her poprvé v historii i francouzská zámořská území a tamní komunity. Díky tomu můžeme předvést naše bohaté a rozmanité dědictví,“ uvedli pořadatelé. Surfaři budou zápolit o olympijské medaile na slunném Tahiti, centru Francouzské Polynésie. Do Paříže je to odtud bezmála 16 tisíc kilometrů.

Vlny, které nic neodpustí

Pro laika představuje Teahupo’o, dějiště surfařského klání, pouze libozvučný shluk slabik (doslova to znamená „místo lebek“ a jde o odkaz na dávnou bitvu mezi dvěma tahitskými klany). Pro milovníky jízdy na vlnách je však toto místo kultovní. Vlny zde dosahují výšky až sedmi metrů a každoročně se tu konají prestižní závody.

„Zdejší vlny jsou magické i děsivé,“ vyjádřila se francouzská surfařka Johanne Defayová. Podobně mluví i její kolegové – snad všichni se shodnou, že právě Teahupo’o nabízí ty nejskvělejší i nejděsivější podmínky pro surfování na světě.

„Musíte být skvěle připraveni po fyzické i mentální stránce, protože tady to vážně není hra,“ řekl Kauli Vaast, špičkový surfař pocházející přímo z Tahiti. „Musíte se neustále plně soustředit. Pokud byste spadli, může vás to poslat na útes a to je opravdu nebezpečné.“

Nejde jen o slova. Oficiálně se ví o jednom mrtvém surfaři, Tahiťanovi jménem Brice Taerea, který tu v roce 2000 narazil hlavou do útesu. Podařilo se ho dostat z vody, ale v nemocnici pak podlehl vážným zraněním. Teahupo’o neodpouští sebemenší nepozornost.

Ubytování na vlnách

Mohlo by se zdát, že surfaři a surfařky (tato disciplína na olympiádě debutovala před třemi lety v Tokiu) se budou na Tahiti cítit poněkud odstrčeně od hlavního pařížského dění. Ale opak je pravdou. Závodníci i závodnice z celého světa, kteří už zdejší ráj navštívili, se shodují v tom, že pohostinnost a vřelost místních lidí dělá z tahitské lokality zcela mimořádné sportoviště.

Mimořádné je také ubytování pro 48 účastníků závodů z 21 zemí. Pořadatelé totiž přichystali unikátní „plovoucí olympijskou vesnici“, tedy skvěle vybavenou výletní loď Aranui 5.

Surfaři mají k dispozici jídelnu s provozem 24 hodin denně, stoly na ping-pong a fotbálek a dokonce i tetovací salón. Samozřejmostí je posilovna a lázně. Luxusní ložnice mají balkony přímo nad hladinou oceánu.

„Myslím, že to tu máme mnohem lepší než v pařížské olympijské vesnici,“ svěřil se japonský závodník a obhájce stříbra Kanoa Igaraši, který na TikToku pro své fanoušky natočil interiér lodi.

Eiffelovka na Tahiti sice není, ale nedá se pochybovat o tom, že surfařské soutěže budou mít mimořádné kouzlo. První kolo mužů i žen je na programu už v sobotu 27. července, finále se pojedou ve středu 31. července.