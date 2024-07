Hodně se v posledních týdnech mluví a píše o těch několika ruských sportovcích, kteří budou tak trochu na zapřenou startovat na olympiádě v Paříži. Ale co Ukrajinci? Na hrách se představí 140 mužů a žen ze země, na kterou už přes dva roky dopadají ruské bomby a řádí v ní invazní jednotky. „Bojujeme za mír pro celý svět,“ hlásí výškařská superhvězda Jaroslava Mahučichová.

Oba jsou mladí a talentovaní, oba jsou z města Dnipro, oba ve své vlasti loni v prosinci obdrželi ocenění Sportovec roku. Výškařka Jaroslava Mahučichová a plavec Olexandr Želťakov budou patřit k velkým nadějím Ukrajiny na olympiádě v Paříži. Olympiádě, na kterou pojede nejmenší ukrajinská výprava od zisku samostatnosti.

Oběma zároveň už nikdo nevymaže z paměti vzpomínku na 24. února 2022. Na den, kdy jejich zemi zákeřně přepadly Putinovy divize a začala nová, ještě krvavější kapitola rusko-ukrajinského konfliktu. V bezpočtu tragédií, které od té doby následovaly, se sportovní zápolení jeví jako nicotnost, pro mnohé však znamená naději a inspiraci.

„Vzbudila jsem se kolem půl páté v noci a slyšela jsem výbuch. Říkala jsem si, třeba je to něco jiného, ale když se ozval druhý, věděla jsem, že je to válka. Hned jsem to volala tátovi a hystericky jsem se u toho smála. Já totiž v emocích nepláču, ale směju se. Táta mi říkal, že jsem se zbláznila, a pak si zapnul zprávy,“ vzpomínala dvaadvacetiletá Mahučichová.

Takhle Mahučichová překonala světový rekord Bulharky Kostadinovové z roku 1987:

| Video: Youtube

Čerstvá světová rekordmanka ve skoku do výšky po začátku invaze pomáhala doma v Dnipru s rozdělováním humanitární pomoci, pak se ale rozhodla riskovat a vydala se na halové mistrovství světa v Bělehradu. Cesta autem jí trvala tři dny. Stálo to za to – v srbské metropoli tehdy vybojovala zlatou medaili.

Plavání mezi bombami

Želťakovovi je teprve osmnáct let, ale už toho prožil docela dost. Je dvojnásobným juniorským mistrem světa (100 i 200 metrů znak) a minulý měsíc se stal dospělým mistrem Evropy na šampionátu, jenž se konal shodou okolností také v Bělehradu a Barbora Seemanová na něm získala čtyři medaile.

Některé zážitky ovšem jeho vrstevníci ze šťastnějších zemí asi nepochopí. Třeba když zrovna trénoval v bazénu a Dnipro se stalo terčem silného ruského útoku ze vzduchu. Voda se otřásala, kachličky vypadávaly ze zdí. Plavci běželi rovnou do krytu. A nestalo se to jen jednou: komplex Meteor, ve kterém se připravoval i bydlel s desítkami dalších mladých sportovců, schytal několik zásahů bombami.

„Celý den jsme pak ručně čistili bazén, do kterého napadaly střepy z rozbitých oken, kachle, kusy betonu a podobně,“ vypravoval Želťakov pro list The Guardian. „Další den už jsem zase trénovali. Voda byla pořád trochu špinavá, ale neměli jsem kam jinam jít,“ popsal každodenní strasti sportovců uprostřed války.

Teď ukrajinského mladíka čeká olympijský bazén v Paříži. „Je neuvěřitelné, že jsem se tam kvalifikoval. Ale pro mě je to jen začátek cesty. Chci ze sebe vydat všechno, abych svou zemi reprezentoval tím nejlepším způsobem,“ řekl Želťakov.

Nesmíme prohrát

Mahučichová startovala už na olympiádě v Tokiu, kde pro Ukrajinu vybojovala bronz. Od té doby se ještě zlepšila – loni se stala v Budapešti mistryní světa, dvakrát za sebou ovládla i evropský šampionát, zlaté medaile má také z haly. A začátkem července na Diamantové lize v Paříži překonala výkonem 210 centimetrů už zmíněný světový rekord.

„Pokud získáme zlato,“ říká Mahučichová o ukrajinských olympijských vyhlídkách, „ukážeme celému světu, že pořád bojujeme a nikdy se nevzdáme.“

Čelí tlaku, který její soupeřky neznají. Celá země od ní očekává triumf, navíc den co den přicházejí zprávy o dalších válečných tragédiích. Mladá atletka si na to zvykla. Stresu prý čelí hlavně poslechem muziky, četbou knih (Harryho Pottera četla v originále, aby si vylepšila angličtinu) a před závody se uklidňuje tím, že si splétá copánky.

„Na Ukrajině se stále válčí. Moje poselství je, že bojujeme za mír pro celý svět, a že potřebujeme vaši pomoc. Protože pokud prohrajeme, prohraje celý svět, ne pouze Ukrajina,“ burcuje jedna z největších hvězd současné atletiky.