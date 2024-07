Na olympiádu se probojovala v květnu ve slovinském Tacenu na mistrovství Evropy, v Paříži chce zaujmout. Antonie Galušková je možná nejméně známou českou reprezentantkou ve vodním slalomu, ale není vyloučeno, že se to změní. Krátce před cestou do Paříže se navíc musela vyrovnat s velice nepříjemnou událostí.

Dosud sbírala medaile v mládežnických kategoriích, jenže to už je minulost. Letos se Antonie Galušková definitivně posunula mezi dospělé a utkává s nejlepšími kajakářkami světa. Nyní má před sebou dosud největší výzvu.

Tam, kde je, tedy na sobotní start olympijské kvalifikace kajakářek, se dostala díky rodičům. „Bez nich bych jednak nebyla na světě a pak mi ve všem vycházeli vstříc. Táta obětoval snad veškerý volný čas. Vozil mě na tréninky, závody a soustředění. A to samé mamka, když za námi jezdila. Dotáhla jsem to takhle daleko díky nim. Díky,“ vyprávěla dívka z Tedražic na Klatovsku.

Co se týká olympiády, má třiadvacetiletá studentka ČVUT oboru Technologie údržby letadel jasno. „Jak říká kanoistický kolega z reprezentace Lukáš Rohan, je důležité se z toho nepos..t,“ usmívala se. „Olympiáda je úplně jiný závod. Psychika tam funguje jinak. Pro mě bude důležité sjet minimálně tři slušné jízdy, na které budu být pyšná. A když by se povedla i ta poslední, může z toho být i pěkné umístění,“ pokračovala závodnice USK Praha.

Pochvaluje si solidní formu. „Finále by bylo krásný, do top 5 ještě krásnější a kdyby vyšla medaile… Ježíšmarjá. Tak by byla úplná třešnička na dortu. Spíš mi ale jde o to zajet hezkou jízdu. Když se mi to povede, nemůže to dopadnout špatně,“ culila se svěřenkyně Miroslava Říhy.

„Reprezentovat Česko na olympijských hrách pro mě znamená splněný sen a hrdost. Je to něco, co se každému nepovede. Člověk si to musí vydřít. Ze sportovního hlediska je to asi nejvíc, čeho se dá dosáhnout. Zvlášť když ve vodním slalomu, kde může v disciplíně startovat jen jeden člověk za každou zemi,“ pokyvovala hlavou.

Smutná událost

Prý má ještě rezervy. „Mohu hodně povyrůst. Mám hodně místa, kam se posunout. V tomto ohledu jsem teprve pidižvík. Jsem vlastně na začátku kariéry, takže se uvidí, co přijde a kam mě vítr zavane,“ přemítala Galušková, která vedle slalomářského závodu K1 nastoupí i do kontaktního kayakcrossu.

Před třemi týdny ji postihla smutná událost, když z toho světa odešel její děda. Jak těžké se s tím bylo vyrovnávat právě před olympiádou. „Byl už delší dobu nemocný, takže jsem měla čas se připravit na jeho odchod. Samozřejmě se na to nedá úplně připravit, takže mi to máma na kemp do Francie zavolala, tak jsem dost nepoužitelná,“ vzpomínala.

„Je strašná škoda, že nezažije moje olympijské vystoupení. Ale věřím, že na mě budou i s babičkou z tátovy strany seshora koukat a oba mi držet palce,“ podávala se směrem k nebi.

„I kdyby to nedopadlo, děda už na mě byl pyšný. Byl mým největším fanouškem, sledoval každý můj výsledek. Pamatuju si jeho výlevy - po jakémkoli závodě byl hrozně dojatý. Až budu stát v blocích, bude myslet na závod, ale i na něj. Hodně pro mě znamenal,“ uzavřela.