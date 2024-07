Protest proti údajné urážce křesťanství při zahajovacím ceremoniálu OH v Paříži (před francouzskou ambasádou v Bukurešti).

Poprask kolem kontroverzních scén při slavnostním zahájení olympijských her v Paříži neustává. Pořadatelé už se raději omluvili za výstup drag queens, údajně parodujících slavnou nástěnnou malbu Poslední večeře od Leonarda da Vinciho. Ve skutečnosti je to ale komplikovanější. Umělecký šéf zahajovacího ceremoniálu Thomas Jolly měl totiž na mysli něco zcela jiného.

Ten povyk musel zaznamenat každý, i když ho pařížská olympiáda a její zahajovací ceremoniál jinak vůbec nezajímají. Thomas Jolly, umělecký ředitel rozpustilého spektáklu na březích řeky Seiny, vyvolal nejvíc kritiky kontroverzní scénou, při níž měli polonazí transvestité parodovat Poslední večeři, slavnou nástěnnou malbu od Leonarda da Vinciho.

Protestovali protestanti, katolíci, pravoslavní i Elon Musk. Padala slova o degeneraci, transgender výsměchu, urážce Francie, levičácké provokaci a „extrémní neúctě vůči křesťanství“. Ozval se Vatikán, francouzští biskupové i ultrakonzervativní křesťané ze zámoří. Pořadatelé tak raději po několika dnech zveřejnili omluvu s tím, že se nechtěli nikoho dotknout.

Sám Jolly důrazně odmítl, že by mu šlo o křesťanství a Poslední večeři (jejíž geniální autor byl pravděpodobně homosexuál). „To nebyla moje inspirace. Myslím, že je to zcela jasné. Ke stolu doráží Dionýsos, a proč tam je? Protože je to bůh oslav a vína, a navíc otec Sequany, bohyně řeky Seiny,“ řekl autor pařížského ceremoniálu pro BFM TV.

Zároveň tvrdí, že šlo o pohanskou slavnost, bujarý večírek starých řeckých bohů na Olympu. A je pravda, že olympští bohové sedí k olympiádě přece jen o dost lépe než křesťanská symbolika. Pokud jde o pobuřující nahotu, sluší se dodat, že ve starém Řecku byli všichni závodníci v Olympii nazí (a na závody neměly přístup ženy).

Jolly to od kritiků schytal také za údajnou propagandu hnutí LGBTQ+ a různých zvrhlostí, jenže antika, kde myšlenka olympijských her vznikla, byla vůči těmto jevům mnohem otevřenější než současnost.

Dílo holandského mistra

Ale zpět k domnělé Poslední večeři. Do diskuse se zapojil i nizozemský kunsthistorik Walther Schoonenberg, podle něhož je inspirace tvůrců pařížského ceremoniálu jasná. Jde o obraz Jana van Bijlerta z roku 1635, na němž je zobrazena slavnost olympských bohů (dnes se nachází v Museé Magnin v Dijonu).

Podle kunsthistorika je podobnost tohoto díla s živým obrazem v Jollyho režii jednoznačná. „Není pochyb, že nešlo o urážku křesťanství. Mluvíme o řeckých bozích, kteří se shromáždili na Olympu,“ citoval Schoonenberga britský list The Guardian. Jiná věc je, že Van Bijlert se mohl při tvorbě svého díla inspirovat i slavnou Da Vinciho malbou, který je o víc než sto let starší.

Sám Jolly tvrdil, že se inspiroval jistým obrazem, nikdy to ovšem nekonkretizoval. Každopádně sami aktéři kontroverzní show ničeho nelitují. Umělec Philippe Katerine, který ztvárnil boha Dionýsa, řekl, že je na své vystoupení hrdý. „Nahota byla přirozenou součástí původních olympiád,“ připomněl.

A Floriane Issertovou, která v zahajovacím ceremoniálu vystupovala jako maskovaná jezdkyně ve stříbrné zbroji, mrzí jen to, že se pořadatelé omluvili. „Omluva znamená uznání chyby, přiznání, že jsme chtěli někomu úmyslně ublížit, ale to se nestalo,“ řekla Issertová, která pracuje u francouzského četnictva.