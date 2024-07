Olympia (Olympia 1. Teil – Fest der Völker, Olympia 2. Teil – Fest der Schönheit, 1938)

Málo platné, v žádném přehledu filmů s olympijskou tematikou prostě nesmí chybět dvoudílný dokumentární opus Leni Riefenstahlové „Olympia“ o hrách v Berlíně v roce 1936 (první díl má podtitul Slavnost národů, druhý Slavnost krásy). Německá režisérka, geniální inovátorka a zároveň nadšená obdivovatelka Adolfa Hitlera, zde ještě víc než ve svém starším „majstrštyku“ Triumf vůle dokázala skloubit neuvěřitelnou formální dokonalost se službou nacistické propagandě.

Její filmy o hrách v Berlíně jen srší inovativními řešeními a do té doby nevídanými záběry: kamera se pohybovala spolu se sportovci, skákala s nimi do vody, zpomaleně ukazovala krásu lidského pohybu a všeobecně se má zato, že Riefenstahlová ovlivnila snímání sportu jako nikdo jiný. Dodnes se o tom učí na filmařských školách. Nelze však zapomínat, že to vše šlo na ruku nacistické ideologii, jakkoli to slavná vizionářka až do konce svého dlouhého života (dožila se 101 let) velmi vášnivě popírala.

Hodnocení na IMDb: 7,7/10