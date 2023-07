Necelý rok zbývá do zahájení olympijských her 2024 v Paříži. Kromě velkolepého zahájení mají pořadatelé ambice překonat veleúspěšný Londýn 2012.

Pochodeň, která bude použita při zahájení OH v Paříži. | Foto: ČTK/AP Photo/Aurelien Morissard

Snaha přiblížit co nejvíce fanouškům hry stojí za unikátním slavnostním zahájením her v Paříži, které nebude jako tradičně na stadionu, ale na Seině v centru města. Francouzi chystají řadu akcí zdarma, k tomu má vzniknout na dvě stovky fanzón, které budou i mimo hlavní město Francie. Pořadatelé očekávají přibližně 150 tisíc lidí v Parku šampionů, kde budou slavit medailisté.

„Vidí jako svoji ohromnou metu, že jsou schopni uspořádat lepší olympijské hry než v Londýně. Myslím, že je to hodně postavené na této soutěživosti mezi těmito dvěma státy. Paříž se chce prezentovat nejenom jako město sportu, ale také jako město dobrého jídla a tak dále. To všechno dohromady dělá zajímavý koktejl,“ řekl předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval.

Pod palbou kritiky

Přípravy jdou podle prezidenta organizačního výboru Tonyho Estangueta správným směrem. A to i přes velkou kritiku kvůli nepokojům v Paříži či vyšetřování policejních složek v souvislosti s veřejnými zakázkami ohledně olympiády.

„Jsme pod palbou kritiky, ale když se na to podíváte z odstupu, tak dodržujeme termíny a jsme dál, než jsme byli při kandidatuře. Jsme připraveni, jsme na správné cestě. Nezměnil bych jediné rozhodnutí, které jsem do této chvíle udělal,“ řekl Estanguet po nedávném semináři šéfů národních misí.

Estanguet ale zdůraznil, že pořadatelé během vyšetřování s policejními složkami okolo veřejných zakázek spolupracují.„Národní prokurátoři potřebují přístup k různým informacím a my jim ho poskytujeme. Nemám k tomu žádný další komentář, protože k tomu nemáme co víc říct,“ zdůraznil.

Nejistá účast Ruska

Přivítá Paříž i sportovce z Ruska a Běloruska v neutrálních barvách? To je jedna z hlavních nevyřešených otázek her. Kvůli vojenské agresi na Ukrajině oběma zmiňovaným zemím nedovolí sportovní federace účast na mezinárodních turnajích, některé ale na základě Mezinárodního olympijského výboru (MOV) vrátily Rusko i Bělorusko na scénu světového sportu. I to ale nemusí nutně znamenat start na hrách. Mezinárodní olympijský výbor svoje rozhodnutí odkládá.

Sami Francouzi to ovlivnit nemohou. „Jako organizační výbor přijmeme sportovce, kteří se kvalifikují a budou potvrzeni mezinárodním olympijským a paralympijským výborem. Pochopil jsem, že MOV rozhodne nejdříve v září. Ale my nejsme zodpovědní za to rozhodování,“ vysvětlil Estanguet.

Olympijské hry v Paříži se uskuteční od 26. července do 11. srpna 2024. Následovat bude paralympiáda, naplánovaná v termínu od 28. srpna do 8. září.