Hitler nevadil, sovětské tanky ano. Olympijské bojkoty mají pohnutou historii

Zatím nepadlo žádné rozhodnutí, že by se sportovci s ruským či běloruským pasem, kteří odmítnou agresi na Ukrajině a nemají dopingovou minulost, mohli jako neutrální OH zúčastnit. „Stále platí sankce z loňského roku. Rozhodující roli v tom, zda na olympijských hrách budou moci ruští a běloruští sportovci startovat, mají mezinárodní sportovní federace a Mezinárodní olympijský výbor. Zatím se vůbec nejedná o účasti sportovců s ruským či běloruským pasem na olympijských hrách. Nyní jde pouze o jejich možné zařazení do kvalifikací v Asii, což navrhla rok a půl před hrami Asijská olympijská rada. Evropa stále trvá na tom, že Rusové a Bělorusové startovat na mezinárodních soutěžích nemohou,“ přiblížil ČOV aktuální stav.

S účastí Ruska nesouhlasí ani Pavel s Fialou

Bojkot odmítá. Olympijská charta ho zavazuje zajistit účast českých sportovců pod pěti kruhy a navíc nechce opakovat neblahou zkušenost z roku 1984, kdy tehdejší komunističtí politici rozhodli o tom, že se českoslovenští sportovci nezúčastní OH 1984 v Los Angeles. „Samozřejmě budeme respektovat vůli každého sportovce, pokud se kdokoli z nich rozhodne her nezúčastnit. Nebudeme jim nic nakazovat a rozhodovat za ně. To se stalo pouze v době komunismu a ovlivnilo to kariéru řady olympioniků. Omluvili jsme se jim za bojkot her v Los Angeles a v roce 2014 slíbili, že tuto zkušenost již nikdy nebudeme opakovat,“ uvedl ČOV.

Ruští sportovci na olympiádu nepatří, řekl zvolený prezident Petr Pavel

Plány MOV umožnit účast ruských a běloruských sportovců v Paříži kritizovalo i české ministerstvo zahraničí, které o tom chce jednat s ČOV i Národní sportovní agenturou. Její předseda Ondřej Šebek rovněž prohlásil, že snaze MOV nerozumí. S olympijskou účastí sportovců ze zemí, které společně bojují proti Ukrajině, nesouhlasí ani premiér Petr Fiala a zvolený prezident Petr Pavel.