I když sestry Satkovy stojí proti sobě na startu, vždycky se povzbuzují a vzájemně si přejí co nejlepší výsledky. Na olympiádě bude vodáckou rodinu na kánoi reprezentovat Gabriela Satková, ale starší sestra Martina chce být nablízko, přestože se v pařížském mumraji vůbec nemusejí potkat.

Na olympiádu se Martina Satková neprobojovala, ale kvůli podpoře sourozence se rozhodla podat neobvyklý sportovní výkon. Do Paříže totiž vodní slalomářka vyráží s přítelem Lukášem Gdulou na kole.

„Paříž je na dlouhou dobu nejbližší olympiáda. Bude to obrovská událost a skvělý zážitek. Proto se chci na hry podívat aspoň jako divák a přitom podpořit Gabču. Nemusíme se tam ani potkat, mám jen běžnou vstupenku, ale i tak bude rodinná podpora cítit. Autem dorazí i naši,“ začala své vyprávění členka brněnského vodáckého klanu.

Zřejmě tak nedojde k rituálu, který bývá k vidění na kanálu v Troji, kdy se za cílem jedna ze břehu s druhou v lodi objímá. „I kdybych sebevíc chtěla, tak to tam nepůjde. Musela bych přelézt plot, a to by se mnou bezpečnostní služba udělala krátký proces. Taky bych mohla skončit za mřížemi,“ poznamenala pětadvacetiletá Satková.

„Sice mě to bude mrzet, protože s Gabčou jsme pořád v kontaktu a máme silné pouto. Bezprostřední gratulaci nám nikde nezakázali, ale Paříž je něco jiného. Poprvé se k ní nedostanu, ale třeba se potkáme v Českém domě,“ přemítala.

Nápad vyrazit na olympijské hry na kole má počátek v předloňské sezoně, kdy Lukáš - mimochodem dvojnásobný olympionik v chůzi - přijel za Martinou na mistrovství světa do Augsburgu, což je asi pět set kilometrů.

„Bylo to pro mě obrovské překvapení. Tehdy říkal, že když se dostanu na olympiádu, přijede za mnou jako cyklista i do Paříže,“ líčila Martina Satková.

Vyrazí s brašnami, nocovat chtějí pod přístřešky

„Jenže jsem se na hry nekvalifikovala, a tak jsme si vymysleli výzvu, že bychom do Paříže mohli dojet spolu,“ prozradila s tím, že z Prahy vyjíždějí ve středu 24. července a před sebou mají porci zhruba 1150 kilometrů.

„Kvůli bezpečnosti bychom měli jet převážně po cyklostezkách a vedlejších silnicích. V základním harmonogramu máme šest etap, ale spíš pojedeme podle toho, jaké bude počasí a jak na tom budeme se silami. Bude to těžké, čekají nás i kopce, ale chci to stihnout do pondělí, tedy den před prvním Gabčiným závodem,“ prohlásila.

Dvojice sportovců jede na silničních kolech s brašnami. Povezou si základní potřeby na cestu a spacáky na přenocování. Stravování budou řešit individuálně. Trasu plánovali i podle toho, aby měli blízko k vodě, obchodům a byla možnost přespat pod nějakým přístřeškem. V cíli se pak Martina setká s rodiči, kteří jí přivezou oblečení na čtyřdenní pobyt v Paříži.

Do té doby než se seznámila s Lukášem Martina kolo nenáviděla. To se však postupem času změnilo a začali spolu jezdit. „Před týdnem jsem byla na soustředění v italských horách. Vzala jsem s sebou kolo a něco našlapala, aby si nohy zvykly. Vím, že i s tímto tréninkem to bude náročné a bude to bolet,“ pokyvovala hlavou.

„Lukáš jezdí hodně, ale pro mě je to obrovská výzva. Sama jsem zvědavá, jak to budu zvládat fyzicky, i v hlavě. Ale cíl podpořit sestru je tak silný, že mě to bude hnát dopředu, i když bude zle,“ konstatovala.

Denní rozpis mají skutečně tvrdý - čeká je neúprosných dvě stě kilometrů. „Hned první den chceme nocovat v Německu, a tak máme v plánu 260 kilometrů. To jsem samozřejmě nikdy neujela, ale na začátku bychom měli mít hodně energie.“

Po závodním programu Gabriely Satkové se Martina domů na kole už vracet nebude. „Kdepak, myslím, že mi jedna cesta do Paříže na kole bude bohatě stačit,“ usmála se. „Už v pátek 2. srpna mě čeká v Troji rankingový závod, a tak zvolím rychlejší způsob dopravy.“