Naštval Rusy i Západ. Olympijský šéf Bach pod palbou: Životy pro něj nejsou nic

Thomasi Bachovi a vedení Mezinárodního olympijského výboru se podařil vpravdě husarský kousek. Jejich pokus o kompromis – pustit do soutěží „neutrální“ ruské (a běloruské) sportovce – totiž nečekaně spojil jak západní kritiky ústupků Rusku, tak zástupce Putinovy říše. Naštvaní jsou teď všichni. Co to znamená pro olympiádu v Paříži v příštím roce?