Rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru pustit ruské a běloruské sportovce na olympiádu v Paříži v příštím roce má negativní dopad na Český olympijský výbor, který kvůli tomu přišel o jednoho ze svých sponzorů. Realitní společnost CPI Property Group českého miliardáře Radovana Vítka s okamžitou platností ukončuje partnerství s ČOV. K odchodu z olympijského hnutí vyzývá i další partnery.

Šéf MOV Thomas Bach si prohlíží olympijskou vesnici u Paříže. | Foto: ČTK/Pascal Rossignol/Pool via AP

„S olympijským hnutím, které kapitulovalo před ruským a běloruským režimem, nechceme být dále spojováni,“ říká výkonný ředitel CPI Property Group Zdeněk Havelka.

„Od začátku ozbrojeného konfliktu jsme jednoznačně a zcela jasně odmítali jakoukoliv možnost účasti sportovců Ruska a Běloruska na OH v Paříži, a to i za cenu bojkotu her. Pátečním rozhodnutím MOV se naplnily naše nejčernější obavy. Hry v Paříži poslouží jako platforma pro ruskou propagandu,“ dodává Havelka.

Budou následovat další sponzoři?

CPI Property Group proto oficiálně požádá Český olympijský výbor, aby ve svých materiálech a veškeré komunikaci nadále nespojoval značky skupiny s olympijskými kruhy a jinými symboly olympijského hnutí.

„Postoj společnosti CPI Property Group známe již delší dobu, přesto je pro nás oznámení o ukončení spolupráce prostřednictvím tiskové zprávy překvapivé. Jakmile obdržíme oficiální komunikaci, budeme vše řešit dle smluvních podmínek,“ reagoval Český olympijský výbor. „Velmi děkujeme za podporu všem partnerům, kteří stojí za českými olympioniky a sportem i ve složitých situacích, jako byla covidová pandemie nebo ta nynější.“

Podle CPI Property Group není ukončení spolupráce zaměřeno proti sportovcům. „Ale proti alibistickému a morálně vadnému rozhodnutí organizátora olympijských her,“ zdůrazňuje Havelka. Společnost proto ke stejnému kroku vyzývá i ostatní partnery ČOV.

Český olympijský výbor s účastí ruských a běloruských sportovců na hrách v Paříži vzhledem k pokračující ruské agresi na Ukrajině nesouhlasí. V reakci na MOV znovu zopakoval svůj postoj. „Nesouhlasíme s jakoukoli formou účasti Ruska a Běloruska v kvalifikacích na olympijské hry nebo na Hrách samotných po dobu trvání válečného konfliktu na Ukrajině,“ uvedl. „Neztotožňujeme se s rozhodnutím výkonného výboru Mezinárodního olympijského výboru, ve kterém Česko nemá zástupce. O finální účasti jednotlivých sportovců bude rozhodovat Mezinárodní olympijský výbor. Na tyto kroky nemáme bohužel vliv.“