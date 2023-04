S ČOV spolupracujeme mnoho let a od roku 2015 skrz ně podporujeme především české amatérské sportovce a děti projektem T-Mobile Olympijský běh. Proto je naše rozhodování v tomto ohledu složité. Nicméně, náš postoj je trvalý a jednoznačný – nedovedeme si představit účast ruských a běloruských sportovců na OH a v tomto smyslu s ČOV otevřeně jednáme. Chápeme, že možnosti ČOV ovlivnit účast ruských a běloruských sportovců mají své limity, ale přesto jsme přesvědčeni, že Česká republika, a to včetně státních představitelů, institucí, ČOV a dalších sportovních organizací, včetně partnerů jako jsme my, by měla vystupovat v úsilí zamezit účasti ruským a běloruským sportovcům jednotně a nevylučovat předem žádné kroky, včetně případného bojkotu. Naše partnerská smlouva s ČOV trvá do roku 2024. To, jak se postaví k OH 2024 a jak pařížská olympiáda proběhne, velmi ovlivní diskusi o pokračování našeho partnerství.

Ladislav Báča, ředitel marketingové komunikace společnosti T-Mobile Česká republika

Rusko na OH? Ať závodí na Sibiři. Osobnosti jsou pro sankce, ale proti bojkotu