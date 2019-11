Včera byla odhalena první část kolekce, v níž sportovci vyrazí do parného Japonska. Ústřední motiv? Název země ve dvou jazycích (obvyklou angličtinu doprovází také japonské písmo). „Vzdáme tím hold pořadatelům a fanouškům. A chtěli bychom si tím také získat jejich přízeň,“ řekl Jiří Kejval, šéf Českého olympijského výboru.

Tričku (a všemu ostatnímu z kolekce společnosti Alpine Pro) by měla dominovat bílá barva.

Odkaz na Čáslavskou

Spojovacím prvkem na oblečení bude postava gymnastky. Pokud vás hned napadne, že je tam podoba s legendární Věrou Čáslavskou, nemýlíte se. Má to svou symboliku slavná gymnastka v Tokiu 1964 získala tři zlaté medaile. „Ona by asi nechtěla, aby na ní byla upřená taková pozornost,“ uznal Kejval, a tak hned upozornil, že tenhle motiv se vztahuje na všechny české gymnasty.

„Je to nejúspěšnější sport naší historie,“ zmínil boss olympijského výboru s narážkou na 79 gymnastických medailí. „Tak to si teď říká o osmdesátou,“ mrkl Kejval na Anetu Holasovou, studentku, která si letos vybojovala právo startu na tokijské olympiádě. Hozenou rukavici však talentovaná závodnice nezvedla. „Už jen účast je pro mě splněný sen,“ vzkázala.

Rozdíl oproti fotbalistům

Ale zpět k tričku a jeho podobě. Bílá barva je totiž na první pohled nezajímavá. „Ale hned se díky ní poznáme. V olympijské vesnici bude svítit,“ usmál se skifař Ondřej Synek, jenž pomáhal navrhnout vzhled a materiál kolekce. „V jednoduchosti je krása. Nechtěli jsme experimentovat, aby to nedopadlo jako u fotbalistů a jejich zelených dresů,“ poznamenal tvůrce symbolu, akademický malíř Milan Jaroš.

Sportovci s ním souhlasili. Synek podotkl: „Jsem patriot. Je dobře, že alespoň my ctíme české barvy.“

Strach z vody. Prskavec letí na inspekci

Pár rozhovorů, potom rychle domů. Zabalit kufry, dát pusu manželce a rozloučit se s malým synkem. Teď ho 26letý kajakář Jiří Prskavec dva týdny neuvidí. Důvod? Příprava na olympiádu v Tokiu seznámení se s novým kanálem bývá pro vodáky alfou a omegou jejich zápolení.



Byť je tady jedno ale. „Je trochu zvláštní, že tam jedu na inspekci, když ani nevím, zda tam pak budu závodit,“ řekl mistr světa ve vodním slalomu. Důvod? Pod pěti kruhy se představí pouze jediný český zástupce: kromě Prskavce o tom sní i Vít Přindiš, Ondřej Tunka či Vavřinec Hradilek. „Jsme kamarádi, soupeříme jen na trati,“ dodal muž, který má díky světovému zlatu do Tokia zatím nejblíž.



I proto už myslí na japonská specifika. Nejvíc starostí mu dělá voda. „Slyšel jsem, že má 37 stupňů,“ uvedl Prskavec. To by bylo dvakrát víc než obvykle. „Nepříjemné by to bylo hlavně během tréninků,“ zmínil.