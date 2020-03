On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

„Pořád máme čtyři měsíce,“ uvedl Bach po středeční videokonferenci s více než dvěma stovkami sportovců z celého světa. Šéf olympijského hnutí je ubezpečoval, že přípravy na obří akci pokračují. Podobně mluvil i při jednání s představiteli jednotlivých národních výborů.

„Jsme plně odhodláni uspořádat olympijské hry v Tokiu a v tuto chvíli není potřeba dělat nějaké dramatické změny. Jakékoli spekulace by byly kontraproduktivní. MOV vyzývá všechny sportovce, aby pokračovali v přípravě tak, jak jen nejlépe dovedou,“ dodal německý funkcionář.

Potíž je samozřejmě v tom, že koronavirová pandemie trénink reprezentantů výrazně komplikuje, ne-li znemožňuje. To platí obzvlášť o zemích, jako je Česko, kde jsou zavedena různá omezení pohybu a shromažďování. Dalším faktem je rušení kvalifikačních klání v nejrůznějších disciplínách, které jenom přispívá k celkovému zmatku a nejistotě (přes 40 procent účastnických míst ještě není rozděleno).

„Chcete, abychom ohrožovali zdraví své, našich rodin a lidí kolem nás? Vystavujete nás nebezpečí právě teď, ne až za čtyři měsíce,“ shrnula obavy řecká skokanka o tyči Katerina Stefanidiová, olympijská vítězka z Ria.

Nerovné podmínky

A je tady další potíž: i kdyby se tenhle chaos ohledně kvalifikací podařilo zvládnout, tak co ti, kteří přijdou vinou koronaviru o měsíce tréninku? Ne, teď opravdu nejsou a ani nemohou být rovné podmínky pro přípravu a trénink. To by v Tokiu nepochybně některé sportovce zvýhodnilo, jiné poškodilo.

„Člověk vůbec nemá chuť a náladu, protože neví, co bude,“ řekl český skifař Ondřej Synek. Podle něj má sport šířit radost a pozitivní energii, což v současnosti neplatí. „Osobně si teď nedovedu představit, že letos v téhle situaci bude olympiáda,“ dodal trojnásobný olympijský medailista.

Mimochodem, o odložení akce pod pěti kruhy už nemluví jen sami sportovci, ale třeba i šéf španělského olympijského výboru Alejandro Blanco. Počítat je nutno i s rostoucím odporem samotných Japonců, což tento týden doložily výzkumy veřejného mínění. Situace je zkrátka napjatější, než jak by ji rád prezentoval Bach.

Vedení ČOV drží oficiální linii. „Pokud se podaří hry uspořádat v plánovaném termínu, pak dají světu naději, že se život vrací do normálních kolejí,“ uvedl Jiří Kejval. Ten už dříve prohlásil, že odklad her na podzimní měsíce (o němž se už spekulovalo) nepřipadá v úvahu.