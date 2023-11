Pětkrát strávila olympijské léto v dějišti her a třikrát se vracela s medailí. Příští rok Barbora Špotáková s cestou do Paříže nepočítá. Jednak už před více než rokem uzavřela skvělou oštěpařskou kariéru a pak i proto, že že přijala roli ambasadorky Olympijského festivalu u jezera Most.

Barbora Špotáková se vyšplhala na střechu „svého“ doubledeckeru | Video: se svolením Ivany Roháčkové

„Po dlouhé době nebudu na olympijských hrách jako sportovec, ale tohle je dobrá náhrada. Myslím, že když si zasportuju s dětmi, bude stát za to. Pro ně je to jedinečná příležitost, jak si vyzkoušet padesát disciplín. To je super, aktivit je mnoho a čistá voda jezera je pro léto ideální,“ nechala se slyšet dvojnásobná olympijská šampionka Barbora Špotáková.

Sledování závodů není úplně její parketa, ale do Mostu se těší a výkony svých následníků bude prožívat. „Zřejmě tam budu přes celou olympiádu. Budou to jiné zážitky, ale pořád olympijské,“ vyprávěla trojnásobná mistryně světa, která se s kariérou rozloučila bronzem na ME 2022 v Mnichově.

„Emoce provázely celou mou kariéru, kolikrát se musím krotit. Budu fandit, co to půjde. U jezera může vzniknout báječná divácká kulisa,“ zmínila bývalá atletka, která letos navzdory zakončení kariéry ve dvaačtyřiceti letech ještě závodila a dokonce skončila druhá na mistrovství republiky v Táboře.

Závodění v ní pomalu usíná

„Přerod závodníka v normálního člověka je delší, než jsem si myslela. Ale už jsem se z toho pomalu vyléčila. Myslím, že závodění ve mně už pomalu usíná. Jsem aktivní, na Julisce trénuju mládež, ale někdy mám pocit, že makám víc, než když jsem dělala atletiku. Je možný, že si příští rok někde hodím, ale bude to pro zábavu,“ tvrdila.

Spolu s dalším ambasadorem - bývalým slavným veslařem Ondřejem Synkem - budou v době OH 2024 moderovat dvoutýdenní program (od 26. července do 11. srpna). „Jsem ráda, že budu ambasadorkou společně s Ondrou. Prožívali jsme spolu olympiády, odkud jsme přivezli medaile. A pak i ocenění a doprovodné dozvuky,“ říkala.

Zdroj: se svolením Ivany Roháčkové

„Ondra je jeden z mých oblíbených olympioniků, pohodář, je s ním sranda, a to mi vyhovuje. Navíc má dva metry, a ačkoliv jsem taky vysoká, budu vedle něj vypadat jako křehká žena, než kdyby to se mnou dělal třeba Tomáš Verner,“ culila se světová rekordmanka.

Neplánuje, že by po celou dobu na olympijském festivalu měl s sebou syny: desetiletého Janka a pětiletého Darka. „Mají docela dost aktivit. Už letošní prázdniny byly nabitý, ale v olympijském kempu se dá spát ve stanech, a tak se moc těším. Určitě to bude velký,“ líčila.

Vzpomínka na poslední olympijskou medaili

„Kluci si budou chtít určitě vyzkoušet hodně sportů. Teď je doba, kdy je potřeba s nimi tyhle věci prožít. A třeba si v Mostě něco zkusím i já,“ pokračovala. „No zase nebudu chtít dětem užírat prostor a čas, který patří jim…, ale možná že se i jako moderátorka k něčemu dostanu. Uvidíme.“

Na starosti bude mít fanzónu i vítání vracejících se reprezentantů a medailistů. Půjde o parádní zábavu, při níž nebude chybět maskot her v Paříži 2024 oživlá čapka Phryges.

Oba trojnásobní olympijští medailisté se mohou už teď pochlubit vlastními doubledeckery s unikátním polepem, které budou z centra Mostu přivážet fanoušky.

„Netušila jsem, že na autobusu budu mít takovou obří fotku. Pro mě je to hezká vzpomínka a přijde mi to strašně dávno, kdy jsem vybojovala poslední olympijskou medaili,“ vzpomněla na bronz z OH 2016 v Riu a pro fotoreportéry pak v Praze u Písecké brány vystoupala po žebříku na střechu zaparkovaného doubledeckeru.

Zdroj: olympijskytym.cz

Špotáková se objevila i v reklamním šotu, kde v pěti jazycích láká diváky do Mostu. Jenže na první pohled je zřejmé, že se nejedná o slavnou sportovkyni, ale že ji při této příležitosti nahradila umělá inteligence.

„Je to zajímavé, ale těžko říct, co se jednou stane až se to ještě zdokonalí a nebude jasné, jestli to říkal člověk nebo robot. Moje dikce je trochu jiná, chyběly tam emoce. Zatím to poznat je, ale u někoho, kdo mluví monotónně, to možná za čas nebude zřejmé. A to je strašidelný,“ krčila rameny.