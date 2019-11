V říjnu léčil zlatého stafylokoka, lékaři mu našli i náběh na boreliózu a měli podezření na západonilskou horečku. Naštěstí příznaky odhalili včas a Kostelecký už se opět pustil do přípravy na své šesté olympijské hry. „Jsem skoro tři týdny v pohodě. Vše se vyřešilo. Měsíc jsem nemohl nic dělat, bral jsem prášky, Jsem jen rád, že nešlo o nic závažnějšího a lékaři to chytli v první fázi,“ ulevilo se čtyřiačtyřicetiletému brokaři.

Za pětadvacet let vrcholové střelby neměl tak dlouhou pauzu. Po počátečních nepříjemnostech v tom našel i pozitiva. „Nejsem zvyklý, abych nic nedělal. První tři čtyři dny byly složité, pak jsem si zvykl a užil si to. Takovou pauzu jsem neměl hodně dlouho. Máme tři děti, což je záhul, ale měl jsem na ně čas. Ve finále je všechno zlé pro něco dobré. Pro mě to byl restart,“ poznamenal olympijský vítěz z roku 2008.

V době nuceného odpočinku aspoň pomáhal manželce Lence, bývalé slovenské reprezentantce ve střelecké disciplíně skeet, se syny Denisem, Alanem a Danielem. „Když jsem začal brát prášky, brzy se mi ulevilo, takže jsme chodili na procházky se psem a fungoval jsem jako taxikář, vozil jsem je po kroužcích a do školy. To byl pro mě relax,“ líčil.

Přestávka prospěla

Očividně mu přestávka pomohla i střelecky. Při testu nábojů pro olympijskou sezonu v Itálii ani nešlo poznat, že měl pauzu. „Střílel jsem možná po pěti týdnech a šlo mi to úplně super. Možná je taková přestávka potřeba, musím se nad tím zamyslet. Na střílení jsem se víc těšil, než když jsem pořád v plném tréninku,“ hlesl Kostelecký.

Na přelomu července a srpna zamíří už na své šesté olympijské hry do japonského Tokia. Naordinuje si ještě podobnou pauzu? „Před olympiádou by mi to svědomí nedovolilo. V mém věku si přípravu potřebuji plánovat trošku jinak než před patnácti roky, kdy toho člověk snesl daleko víc než teď,“ podotkl střelec.

Spolu s aktuálním evropským šampionem Jiřím Liptákem se na brněnském výstavišti zúčastnili představení Olympijského festivalu pro hry v Tokiu, který vyroste na koupališti Riviéra a v přilehlém areálu SKP Kometa. „Je to super propagace sportu. V dnešní době, kdy děti mají tolik lákadel a sport jde stranou, považuji za pozitivní všechno, co je donutí se hýbat. Jelikož se pojí s olympiádou, může jít o skvělý zážitek pro lidi,“ pravil brokař.

Mezi jeho oblíbená odvětví patří především tenis. „Na ten se dívám nejvíc, hraju ho od šesti let. Mám rád i hokej, jsem schopný se dívat na všechny sportu jako fanoušek,“ prohlásil Kostelecký.