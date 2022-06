Olympijský vítěz doma bez medaile. Nejde pořád vyhrávat, hlásil Prskavec

„S jízdou jsem spokojený, ale mrzí mě to kvůli divákům a fanouškům. Bylo krásné jet po dvou letech v Troji zase pořádný závod a je škoda, že jsem jim to za to krásné fandění nemohl vrátit. Ale takový je holt sport a jednou to muselo přijít. Příští rok se na to pokusím lépe připravit a předvést pěkné výkony,“ líčil devětadvacetiletý kajakář.

Mohlo se na výsledku nějak podepsat, že jste závodil z plné přípravy na červencové MS?

I když to bylo z plného tréninku, mám v Troji určitou výhodu. Když se mi jízda povede, většinou to na medaili stačí. Poslední tři pokusy byly dokonce zlaté. Jezdí se mi tady dobře, i když jsem unavený. Ale nejde vyhrávat furt. Vítězná série se musela jednou přerušit.

Čeští slalomáři bez medaile. Famózní Foxová oslavila výhrou v Troji narozeniny

Jak se ve finále projevil vyšší stav vody?

V semifinále se jelo na standardní hladině. Pak ale vody přibylo, což bylo znát i na časech, které byly ve finále horší. Brány nebyly nízké, jen to bylo celkově těžší a já na to špatně zareagoval. Navíc to bylo to na místě, o němž bych řekl, že to tam nemohu nikdy pokazit. Voda se tam vylila a já byl moc rychlý.

Proč tento problém vzniká?

Obecně teď teče Prahou o hodně menší množství vody. Na jezu se s tím vůbec nehýbe, ale když se na Štvanici vypustí plavební komora, tak jak je vody málo, projeví se to tady relativně dost. Válce pak nejsou stabilní. Nestává se to často, ale tohle nejsou žádné výmluvy. Bylo to stejné pro všechny.

Jak se líbí slalomovým hvězdám v Troji? Oblíbená trať, úžasní spíkři a milí lidé

Soupeři byli asi rádi, že jste je v Praze nechal vyhrát…

Už jsem to dopracoval do takové pozice, že mi Peter (vítězný Slovinec Kauzer) v cíli poděkoval. (směje se) Párkrát jsme se tady na bedně vystřídali, ale tohle je takové pošťuchování. Všichni vědí, že nejsem neporazitelný. I pro mě je dobrý, když někdy nevyjde. Člověka to trochu nakopne do tréninku.