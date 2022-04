Důvod je jasný – mají strach. Převážná část sportovních center v zemi je řízena a financována státem. Kdo se znelíbí vrchnosti, rychle pocítí existenční problémy. Přijde o všechno a bude považován za zrádce. Do toho se chce jen málokomu.

Jak nadčlověk Putin využívá známé sportovce. Ozvat se proti režimu chce odvahu

„Situace v Rusku je teď velmi drsná. Za účast ve veřejných protestech proti válce můžete dostat tříletý trest odnětí svobody, za určitých okolností ale i patnáct let,“ řekl v rozhovoru pro BBC úspěšný moderní pětibojař Aleksander Lesun, olympijský vítěz z Ria a několikanásobný mistr světa.

Ten se rozhodl jít proti proudu. Na konci února se rozhodl, že nikdy nebude závodit za Rusko. Neměl přitom žádný ústupový plán: žádné pozvání do ciziny, žádnou náhradní práci. Prostě cítil, že musí udělat to, co pokládá za správné.

„Říct, že mě útok na Ukrajinu šokoval, je ještě mírný výraz. Hned jsem pochopil, že svět od této chvíle už nebude jako dřív,“ svěřil se Lesun.

Přijdou Medveděv a spol. o Wimbledon? Vždyť ani nebyli u voleb, zní z Ukrajiny

Strach ze ztráty výsad a luxusu

Narodil se v Bělorusku ještě v sovětské éře. Nejprve se věnoval plavání, pak ho zlákal moderní pětiboj. Už jako junior měl úspěchy na mezinárodní scéně, ale pochopil, že v Bělorusku nikdy nedostane příležitost pořádně se zlepšit. A v roce 2009 přijal ruské občanství.

„Vždy jsem hrdě reprezentoval Rusko. Měl jsem tu spoustu příbuzných, moje babička je Ruska. Tato země byla blízká mému srdci, byl to silný cit. A nemluvím o politice a armádě, ale především o zdejších lidech. Cítil jsem se s nimi spojený,“ líčí Lesun.

Za rodnou vlast. Ukrajinští tenisté vyměnili raketu za zbraň a chrání své domovy

I on si nějakou dobu užíval výhod, kterými jsou v Putinově říši zahrnování úspěšní reprezentanti. Olympijští vítězové mají o pohodlí postaráno: dostávají peníze, byty, luxusní auta, státní vyznamenání. Co za to? Čeká se od nich, že budou podporovat státní moc, kdykoli si o to řekne. Jako třeba na nedávné ultravlastenecké show na stadionu Lužniki.

Užitečné figurky bez vlastního názoru

Lesun kromě toho připomíná další aspekt. Mnoho ruských sportovců tráví většinu roku v tréninkových centrech, kde jsou izolováni od vnějšího světa a pod vlivem autoritativních trenérů. Už od sovětských dob platí, že neposlušnost se netoleruje, trenéry je třeba poslouchat na slovo. Mladí sportovci si pak jen obtížně tvoří vlastní názor na věci, které nesouvisejí s jejich každodenní tréninkovou rutinou.

Pro Putina a spol. jsou tak sportovci především užitečnými figurkami. Vláda využívá jejich popularitu k šíření své propagandy. Docela výstižně to popsal Vic Wilde, v USA narozený snowboardista, který reprezentuje Rusko a v Soči vybojoval dvě zlaté medaile, čímž se stal národním hrdinou. Letos v Pekingu získal bronz.

Car s dobře seřízenou hokejkou. Jak se z Putina stal nejlepší kanonýr všech dob

„V únoru nás poslali do dvoutýdenní karantény s tím, že pak se máme v Kremlu setkat s Putinem,“ vylíčil Wilde pro BBC. Jenže během oné čekací doby vypukla válka a prezident už neměl na sportovce čas.

Mlčení znamená souhlas se zločiny

Wilde se místo Kremlu ocitl v kanceláři s ministrem sportu Olegem Matycinem a legendárním hokejistou Vjačeslavem Fetisovem, nyní politikem za Putinovu stranu Jednotné Rusko. „Fetisov mi tam řekl, že doba se změnila. Že teď už nejsem jen ten kluk ze Soči, ale že musím být vzorem pro ostatní,“ řekl Wilde.

Poslechni si ukrajinskou hymnu, Sašo! Geroj Ovečkin dál dráždí fanoušky mlčením

Čeká se od něj, že se zapojí do válečného úsilí, byť sám snowboardista označil oficiální ruskou propagandu za „směšnou“. Blízký mu ovšem není ani pohled většiny západních médií: „Už mě unavuje, jak se všichni chovají, jako by šlo o souboj dobra se zlem.“

Zatímco americký rodák v tomhle směru zjevně váhá (ona „směšná“ propaganda na něj má zřejmě výraznější vliv, než si sám myslí), pětibojař Lesun má jasno – pro ruskou agresi proti Ukrajině není omluvy. A mlčení slavných sportovců se podle něj rovná otevřenému souhlasu se zločiny ruské armády.