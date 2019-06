V sobotu 22. června dopoledne vyrazí na trať kolem Mostu účastníci závodu Extrém Bike Most 2019, který má svou základnu již tradičně na hipodromu. Závod je součástí mistrovství České republiky MTB XCM. Na startu nebude chybět ani olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý. Ten se stal historicky prvním cross – country cyklistou, který vyhrál ve své disciplíně vše, co se dalo.

Biker Jaroslav Kulhavý. | Foto: DENÍK

Konkrétně jde o juniorského mistra Evropy a světa z roku 2003, bronzového medailistu z mistrovství světa 2007 v kategorii do 23 let, dvojnásobného mistra Evropy z let 2010 a 2011, vicemistra světa z roku 2010, mistra světa z roku 2011 a olympijského vítěze z Londýna z roku 2012. V roce 2011 zvítězil v celkovém hodnocení světového poháru. V roce 2014 získal světový titul v maratonu.