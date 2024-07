close info Zdroj: Wikimedia Commons/Wkobylinski, CC BY-SA 3.0 zoom_in Károly Takács si připravuje svou sportovní zbraň.

Granát mu vzal ruku. Tak zlato získal levačkou

Eyser nebyl jediným sportovcem s handicapem, který se zúčastnil olympiády ještě před vznikem její paralympijské sestřičky. Později jej napodobili Maďaři Olivér Hallasy a Károly Takács.

Prvně jmenovaného, stejně jako Eysera, připravila o nohu nehoda, ve sbírce ale i tak má z dvacátých a třicátých let minulého století dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili z vodního póla.

Takács se věnoval střelbě a na olympiádě mohl startovat už v roce 1936, kvůli nízké vojenské hodnosti však nominován nebyl. O dva roky později pak přišel po výbuchu granátu o ruku. Ani to ho však nezastavilo. Naučil se střílet levou a na olympiádu se dostal po válce. V Londýně 1948 i za čtyři roky v Helsinkách pak získal zlato.

A do třetice maďarský sportovec, to už se dostáváme do paralympijské éry. V roce 1988 v jihokorejském Soulu závodil jistý Pál Szekeres, který získal olympijský bronz v šermu. Jenže jeho sportovní kariéra se ocitla ve vážném ohrožení, když se tři roky nato stal přímým účastníkem havárie autobusu.

Po nehodě je upoután na invalidní vozík, ale i z něj dokázal sbírat vavříny. K šermu se vrátil a už na paralympiádě v Barceloně roku 1992 všem kraloval. Zlatou medaili si dvakrát zopakoval i v Atlantě, na dalších třech paralympiádách pak bral bronz.