Sportovní ředitel Českého olympijského výboru nejprve vybral jednu z nižších budov na dohled jídelny. „Jenže tam bychom dostali jen malý prostor pro lékaře a fyzioterapeuty, takže jsme to museli přehodnotit. Díky tomu bychom měli mít úplně špičkové místo pro tým. Na všechny strany, tedy do jídelny i na dopravní uzel, je stejně daleko, asi dvě stě metrů. Navíc je z budovy i výhled na vodu. A hlavně budeme mít dost místa pro medicínské prostory i pro setkávání týmu, což je pro nás nejpodstatnější,“ dodal Doktor.

Olympijská vesnice je stále ještě plná lešení, nicméně stavba se posouvá ke konci každým týdnem. „Bylo by překvapení, kdyby v tomto ohledu nastal nějaký problém, Japonci jsou precizní,“ mínil Doktor. „Řešit budeme muset jen to, že budovy ve vesnici se prodávají na byty, takže budeme muset dávat pozor na vybavení. Navíc v apartmánech bude řada dočasných stěn. Ale to se sportovců nijak nedotkne.“

Trénink na cestování

V rámci semináře šéfů misí procestoval s kolegou Janem Stlukou některá sportoviště. „Viděli jsme Olympijský stadion a také plavecký bazén, které se stále ještě budují. Další sportoviště jsme objeli po vlastní ose. Byli jsme se podívat i na mistrovství světa ve sportovním lezení, kde se sice Adamovi Ondrovi nepodařila kvalifikace na olympijské hry, ale i tak bylo zajímavé vidět ze závodního úhlu pohledu sport, ve kterém jsou Japonci velmi dobří. S Adamem jsme se jen pozdravili, na víc nebyl čas.“

Obhlédli také hotely určené pro členy servisného týmu, kteří nebudou moci být ubytováni v olympijské vesnici. „A zkusili jsme si dojezdové časy. Systém dopravy v Tokiu není vůbec jednoduchý, ale na druhou stranu je perfektně zorganizovaný.“

Přípravy na vedro

Jedním z hlavních témat semináře šéfů misí bylo také horko, které v Tokiu v létě panuje a kvůli kterému se například posouvají starty maratonu na brzké ráno a řeší se řada dalších opatření. „V Tokiu je touto dobou ohromné vedro a velké vlhko. Když člověk vyleze z hotelu, je v okamžiku mokrý. A pak třeba nastoupí do hodně klimatizovaného autobusu. Potvrdili jsme si na vlastní kůži, jaké jsou podmínky a že bude velmi důležité se na tyto změny teplot co nejlépe připravit. Chystáme pro sportovce oblečení a vybavení, které jim pomůže, například lehkou mikinu s kapucou, kterou budou moci nosit všude s sebou,“ líčil Doktor.

Přípravě na extrémní podmínky se věnuje také šéflékař týmu Jiří Neumann. „Povezeme s sebou chladící vesty a bazénky, ale řešíme také pitný režim. Zvládnout vedro bude alfou a omegou výkonu hlavně pro sportovce, kteří závodí venku. Japonci ale slibují, že podniknou spoustu kroků – po městě mají být sprchy s vodní mlhou, stanice se studenou vodou, na zastávkách mají být přístřešky. Každé olympijské hry provázejí nějaké nesnáze, ale Japonci se je snaží řešit promptně,“ dodal Doktor.