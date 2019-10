Jak vypadá startovní pole 129. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou?

1 THEOPHILOS (FR), ž. Josef Bartoš

2 TZIGANE DU BERLAIS (FR), ž. Jan Faltejsek

3 RIBELINO (FR), ž. Andrew Glassonbury

4 DULCAR DE SIVOLA (FR), Josef Borč

5 PLAYER, ž. Marcel Novák

6.STRETTON, ž. Thomas Garner

7 MAZHILIS (FR), ž. Jan Kratochvíl

8 ANGE GUARDIAN (GER), ž. Jiří Kousek

9 SZTORM (POL), ž. Marek Stromský

10 ZARIF (IRE), ž. Thomas Boyer

11 VANDUAL (SVK), ž. Lukáš Matuský

12 TEMPLÁŘ, ž. Martin Liška

13 RATHLIN ROSE (IRE), ž. James Best

14 BEAU ROCHELAIS (FR), ž. Alexandre Orain

15 DELIGHT MY FIRE (FR), ž. Sertash Ferhanov

16 TIEP DE L`EST (FR), ž. Martin Cagáň

17 BRIDGEUR (FR), ž. Jaroslav Myška

18 TALENT, ž. Leighton Aspell

19 CHICNAME DE COTTE (FR), ž. Jordan Duchene

20 KROCOLEON (FR), Lukáš Sloup

21 MAHONY, ž. Niklas Lovén