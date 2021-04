Ondra, favorit olympiády. Po triumfu přiznal: Trénoval jsem právě bouldering

Z olympijských her v Tokiu by si Češi měli odvézt hned jedenáct medailí. Tedy alespoň dle jedné předpovědi, se kterou přišla uznávaná společnost Gracenote. Tradiční analýza vychází z úspěchů a formy sportovců. A v českém případě zmiňuje i Adama Ondru. Premiéra pod pěti kruhy by mu měla zajistit bronz.

Adam Ondra | Foto: ČTK

Opatrná, nebo snad moc troufalá prognóza? Odpověď dá až samotný závod v Tokiu. Nicméně zatím lze, s ledovým klidem, konstatovat, že český sportovní lezec by měl stoprocentně bojovat o medaili. Tři měsíce před začátkem olympiády ukázal, že je ve formě. Zazářil. První akce sezony = první vítězství. Ondra o víkendu ovládl Světový pohár v Meiringenu. Navíc šlo o bouldering, tedy disciplínu, s níž se v poslední době často trápil. „Mám velkou radost,“ líčil 28letý borec ze Švýcarska. Adam Ondra: Lezu na skalách, abych se nezbláznil z tréninku Přečíst článek › O lezení a olympiádě už bylo napsáno mnohé. Česká hvězda nemůže spoléhat jen na obtížnost, v níž hravě poráží soupeře. Závod o olympijský primát bude kombinací tří dovedností. Ještě rychlosti a právě boulderingu. „Vzhledem k letošnímu cíli ho vnímám jako možná nejdůležitější disciplínu. Proto jsem se celý loňský rok a letošní jaro věnoval odstranění mých slabých stránek,“ uvedl Ondra. Ano, v boulderingu, tedy lezení na malých blocích, brával medaili méně často. Třeba v roce 2018 se na světovém šampionátu nedostal ani do finále. O rok později skončil šestý. Nyní ale zase vyděsil soupeře (především Japonce). Pozor, kontrola! Sportovci se chystají na přísnou olympiádu Přečíst článek › Další týdny český reprezentant stráví hlavně tréninkem. „Tohle byl jeden z mála závodů před olympijskými hrami. Další mě čeká koncem května v Salt Lake City, snad se uskuteční a budeme tam moct startovat,“ poznamenal muž, jenž má doma hned dvanáct medailí z mistrovství světa. Mimochodem, ještě k oné zmiňované analýze: zlato by měl v Tokiu vybojovat kajakář Jiří Prskavec a hymnu by si měl vyslechnout také tenisový pár deblistek.