Turky jste nechali ve vedení jenom čtyři a půl minuty za celý zápas.

Věděli jsme, za čím si jdeme a věřili jsme v naší hru. Nedívali jsme se, jak jsou na tom Turci a soustředili jsme se jen na svůj výkon. To bylo důležitější, než o kolik zrovna vyhráváme.

Jaké jsou vaše pocity?

Jsou úžasné, dva zápasy po sobě jsme psali historii českého basketu. Nemohu vyjádřit, jak jsem nadšený. Ale teď máme před sebou další dva zápasy, kdy budeme ve stejné roli. Nebudeme favorité ale věřím, že můžeme ještě překvapit, pokud budeme hrát stejným způsobem jako proti Turecku.

Byl to pro vás největší zápas v kariéře?

Co se týče národního týmu, tak ano. Jsem rád, že jsme se v tom těžkém momentu semkli, není to o tom že někdo dá víc někdo méně bodů. Hráli jsme jako tým.

Jako první Čech na MS jste zaznamenal double double (jedenáct doskoků a sedmnáct bodů). Jak hodnotíte svůj výkon?

Jsem velmi spokojený. První poločas mi úplně nevycházel, ale když mi kluci ve druhé půli nahodili pár alley oopů, tak jsem se chytil. Moje sebevědomí šlo nahoru. Nedával jsem šestky, to bylo zklamání. Ale se spoluhráči jsme si dokázali vzájemně pomoct, takže můžeme být spokojení.

Tolik alley oopů se nevidí ani při exhibicích…

Kromě toho, že jsem měl podporu od spoluhráčů jsem udělal dobrou práci na pick and rollu, kdy jsem se snažil rollovat ke koši. Tím, že Turci hrají evropský basket, mi to sedělo víc, než co jsme hráli proti Amíkům nebo Japoncům. To je basket, který hraju celý život. No a když mě kluci najdou, tak se jim mohu tímto odměnit.

Vypadalo, že Turci nevěděli jak mají bránit?

Oni chtěli hrát otevřený basket s Ilyasovou, ale Neno Ginzburg se mi rozhodl věřit a nechal mi ho jeho bránění po většinu času. Věřím, že jsem se mu odměnil tou hrou, kterou jsem předváděl. Navíc Turkům v určitých fázích nevycházelo, co v ten moment potřebovali proměnit.

Nemáte pocit, že Turci přistoupili k zápasu tak, že je nemůžete ohrozit?

Nemyslím si. Tady jde o to, když jsem se díval na zápas s USA, tak byli sice fyzicky silní ale přehráli je takticky. A Amíci, ten basket který hrají, je úplně jiný, než když to srovnáte s námi. My jsme věděli, co od nich čekat. Turci tady měli tvrdé nástupy, chtěli ukázat svou dominantu. Zkoušeli to i na nás, ale my jsme se toho nezalekli. Šli jsme do nich tvrdě a když udeřili, vrátili jsme jim to stejnou měrou.

Co byste řekl na adresu českých fanoušků v hale?

Úžasné, absolutně skvělé. Když jsme přicházeli na rozcvičení do haly, přišlo mi že je tu méně lidí, ale pak všichni dorazili. A atmosféra byla skvělá. Měli jsme velkou podporu fanoušků. Turečtí se také snažili, ale měli jsme štěstí, že je naši fanoušci přeřvali.

Rozpoutá se podle vás doma v České republice basketbalová euforie?

Asi bych neplašil, ale věřím, že to českému basketu pomáhá. Teď máme největší šanci v historii rozvinout český basketbal. Měli jsme silný fotbal i hokej, ale teď ty dva sporty nejsou na takovém výsluní. Za to my se teď suneme nahoru. Věřím, že můžeme vzbudit větší zájem o basket.

A co případný postup do čtvrtfinále?

Uvidíme, nikdo nás netipoval, že se dostaneme do nadstavbové skupiny. My jsme ale překvapili. Chceme se soustředit jen na náš basket. Věřím, že naší hrou můžeme soupeře potrápit. Neříkám, že uděláme překvapení turnaje, ale zatím je to úžasné.