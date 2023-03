Japonští pálkaři i nejslavnější baseballista světa Šohaj Ohtani nevěděli, co s tím nadhozem mají dělat. Ondřej Satoria svému točivému hodu (changeup) říká dělník. „Dělník no, tady ho ještě neznají. Dělník zapracoval a Ohtani šel na párek,“ prohlásil s typickým severomoravským přízvukem a velkým úsměvem hráč Arrows Ostrava Satoria, když vyoutoval japonskou megastar a i díky tomu do třetí směny udržel vedení českého týmu nad jasným favoritem 1:0.

Nadhazovač Ondřej Satoria | Foto: Lenka Brožová/ČBA

I když čeští hráči s vysoce favorizovaným Japonskem ve svém druhém zápasu na World Baseball Classic prohráli 2:10, ostudu rozhodně neudělali a Satoria má životní zážitek. „Ten míč si může schovat pro vnoučata,“ gratuloval mu kouč Pavel Chadim. „Já hážu hrozně pomalu a kluci japonský nic takového asi ještě neviděli,“ povídal Satoria. „Nikdy jsem nic takového nezažil,“ přiznal po zápasu Ohtani Mužíkovi. „Respekt,“ napsal pak po utkání slavný Japonec na svůj Instagram a přidal českou vlajku. „Satka je démon, ti jeho dělníci jim nedaly šanci,“ doplnil Mužík, hrdina vítězného úvodního zápasu na WBC s Čínou.

Když začal zápas, v zásadě velice pomalé nadhozy Satorii Japonce úplně vyvedly z míry. Ten hod má stejnou rotaci míče jako rovný nadhoz, takzvaný fastball, nicméně před metou se prudce stočí směrem dolů. A dost možná domácí baseballisty překvapila i jeho malá rychlost. „Dělník měl dneska slušné šichty,“ chechtal se s širokým úsměvem Satoria, který zaznamenal celkem čtyři strikeouty soupeře. „Byl to nesilnější zážitek, co jsem kdy měl. Vždycky jsem si chtěl hodit tady proti samurajům v Tokio Domu, vyšlo to skvěle. Takže jsem plný emocí, nadšený,“ povídal po zápasu.

Satoriovi pomohlo, že v první směně Marek Chlup dokázal odpálit více než 160 kilometrů v hodině rychlý nadhoz a nakonec doběhl pro bod. „Za mě to bylo hrozně super, dodalo mi to sebevědomí, když kluci dali bod, tak jsem se snažil to vedení udržet,“ povídal. „Nikdy jsem nic takového nezažil, byl to slušný hukot, snažil jsem se to vytěsnit, bylo to neuvěřitelné, doufám, že se mi to ještě někdy v životě poštěstí,“ sypal ze sebe emoční zážitky.

Satoria je civilní zaměstnanec Skupiny ČEZ, v Ostravě má na starosti technické projekty, projekční činnost distribuční soustavy. Když posílal do firmy vzkaz kolegům, aby fandili, zakončil svůj projev typickým ostravským akcentem: „Dycky pod napětim,“ vzkázal. „Dnes jsem byl pod nervózním napětím,“ přiznal po utkání s úsměvem. „Sklidil jsem ale chválu od kolegů, všichni to sledují, fandí mi a dneska mi dokonce napsal generální ředitel Daniel Beneš. Toho si hodně cením,“ prohlásil.

Společně s ním pracují ještě ve firmě Jakub Kubica z Ostravy a Lukáš Hlouch z Třebíče, který pracuje v Dukovanech. „Všichni tady tím žijí, strašně fandí. Držte se!“ přišel do Tokia pozdrav z interní komunikace energetické společnosti.