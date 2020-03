Před začátkem veslařské sezony se zrodila nová posádka. Pětinásobný mistr světa Ondřej Synek se pokusí kvalifikovat na OH společně s Jakubem Podrazilem na dvojskifu. Sedmatřicetiletý veslař si loni zajistil start v Tokiu na skifu, nicméně věří, že takhle má větší šanci pod pěti kruhy uspět. Cílem posádky Dukly, která spolu na vodě ještě netrénovala, je vybojovat zlatou medaili.

Ondřej Synek | Foto: Ivana Roháčková

Synek oslovil Podrazila s nabídkou usednout do dvojskifu poté, co dřívější partner osmadvacetiletého závodníka Lukáš Helešic v lednu náhle ukončil kariéru. „Už dřív jsem přemýšlel o tom, že bych přesedl na dvojskif, na kterém jsem s Milanem Dolečkem začínal. Teď zůstal Kuba sám, tak jsme se dohodli, že to zkusíme,“ uvedl Synek.