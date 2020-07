„Nevadí, vydržím to. Olympiáda je pro veslaře nejvíc. Je to svátek sportu,“ řekl 37letý skifař, jenž pod pěti kruhy dosud získal dvě stříbra a jeden bronz.

Kvůli pandemii způsobené koronavirem zažívá hodně zvláštní období. Trénuje, trénuje, pořád jen trénuje. Kontrolní závody těžko vynahradí opravdové zápolení proti soupeřům. „Je to hrozné, letos jsme v podstatě nezávodili,“ poznamenal.

Dá se tedy říct, že vám i na sklonku kariéry chybí soupeření?

Chybí mi závody. Ale spíš proto, že musím trénovat, ale nemám to kde prodat. Jenže trénovat prostě musíte, nemůžete zastavit.

Pomáhá vám nová motivace? Kromě tradičního skifu jste usedl i do dvojskifu, kde vám dělá parťáka Jakub Podrazil.

Je to šance navíc. Mohli bychom útočit na medaili, vypadá to nadějně, ale víc ukáže až čas. Teď jezdíme jen orientačně na stopky, nemáme porovnání.

Jaké to je nebýt na lodi sám?

Není to složité.

Naznačil jste, že si od parťáka berete dobrou náladu. Ještě něco?

Je vyzrálý, ale o deset let mladší. Takže má trochu jiný náhled na svět, zaučuje mě v moderních technologiích, takových těch aplikacích.

A co učíte vy jeho?

Veslování (úsměv). Abychom jeli stejně, rychle a jednoduše.

Je to jakýsi návrat ke kořenům? Začínal jste právě na dvojskifu…

… protože na skifu byl Venca Chalupa a přes něj to nešlo.

Vidíte, a za rok pokud ji nezruší pojedete na pátou olympiádu. Nezní to šíleně?

Nezní. Byli sportovci i na šesti, sedmi olympiádách… Ale asi máte pravdu, jsem dlouhověký sportovec.

Co třeba i další hry, v roce 2024 budou „za rohem“ v Paříži?

Tak to už ne. Nechci si představovat, že po čtyřicítce budu dál jezdit. Chci se ubírat jinou cestou.

Mohl byste být po skončení kariéry trenér?

Asi ano. Každopádně by to mělo být něco se sportem. Už mám představu, ale nechci předbíhat. Rok se budu soustředit na olympiádu.

Teď ale máte volno. Co budete v létě dělat?

Budu trénovat, máme testování v Račicích. Letos to bude o jediném závodu, v půlce října má být mistrovství Evropy.

Čeká vás nějaká dovolená?

Je to nezvyk, ale ano. Čtrnáct dní budu mít volno, které strávím s dětmi.

Kam vyrazíte, máte nějaká osvědčená místa?

Jedu do Krkonoš a Lipno, tam je to super. Na horách chodíme na túry, jdeme se vykoupat do řeky Jizery, na Lipně pak lodičky, stanování, sjíždění Vltavy.

Místo na skifu na olympiádě na raftu. Zní to opravdu zvláštně…

Takhle v polovině léta jsem nikdy neměl dovolenou. Ani nevím, co je to klasická dovolená o prázdninách. Vždycky jsme jezdili až po sezoně, většinou třeba v září a k moři.