Byla to zlatá tečka Evropských her a možná jejich vůbec poslední disciplína. Ondřej Tunka si prvním místem konečně spravil chuť. Sice si musel šest let počkat a z vodního slalomu se přeorientovat na kayakcross, ale evropský titul ho hřeje u srdce. Naposledy se takhle radoval v roce 2017, kdy se ve slalomu stal mistrem světa v K1.

Čekání skončilo v Krakově. Ondřej Tunka urval po šesti letech zlatou medaili a poslechl si českou hymnu | Foto: Ivana Roháčková

Léta trénuje po boku Jiřího Prskavce, který sbírá medaile jako houby po dešti, a je ve skupině pod vedením jeho otce. Jenže probojovat se do reprezentace se mu roky nedařilo.

„Ještě v sezoně 2018 jsem byl přednominovaný. Nebyl to super úspěšný rok, ale myslím, že jsem skončil šestý na mistrovství světa, což nebylo špatný. Pak jsem se ale ve slalomu nedokázal několik let nominovat,“ konstatoval dvaatřicetiletý kajakář Ondřej Tunka.

Když závodník není mezi nejlepšími třemi v republice, nejezdí na Světové poháry a šampionáty, tak co dělá během sezony?

Je to dost složitý. Buď si dáte volno, jenže to vám všichni, co pravidelně jezdí, utečou. Anebo hodně trénujete, ale málo závodíte. To byl můj případ. Startoval jsem na mezinárodních akcích nižší úrovně a na Českém poháru. A při tom jsem stále doufal, že se do reprezentace vrátím.

Jak to člověk vnímá, když není daleko od špičky, ale do elitní konkurence nezasáhne?

Je to náročné na psychiku. Tréninkoví parťáci se zúčastňovali Světových pohárů a já neměl vrchol sezony. Bylo to trochu deprimující, ale ono záleží, jak si to člověk nastaví v hlavě a jestli se přinutí víc makat v tréninku. A já za ty roky, co jsem chyběl mezi elitou, do toho šel pořád naplno.

Kajak je disciplína, kde má Česko pět nebo šest závodníků, kteří by mohli reprezentovat. Nepřivedla vás právě tato tlačenice ke kayakcrossu?

Konkurence závodníka vždy motivuje a od kluků se zároveň učí. Kayakcross jsem pochopitelně sledoval. Vím, že se dost měnil a také se různě jmenoval. Před nějakými sedmi osmi roky se jezdilo na jiných lodích než dneska. Zkraje jsem posbíral pár medailí na Světových pohárech, jenže pak nám trochu ujel vlak a museli jsme přidat. Že bych si ale tehdy řekl, tohle bude moje disciplína, tak to ne. (usmívá se) Vždycky jsem soustředil hlavně na slalom.

No jak to vidíte po Krakovu?

Letos jsem se nominoval jen v kayakcrossu, a tak to byla hlavní náplň tréninku. Do budoucna však přípravu na slalomce nechci vynechávat. Musím to nějak nakombinovat, akorát ještě nevím jak. (usmívá se) Určitě se ale budu věnovat oběma kategoriím.

Jak se vám jeví možnost nominovat se na OH 2024 v Paříži?

To je tak složité, že se to skoro nedá vysvětlit… Teoreticky si místo v kayakcrossu mohu vyjet, ale to bude strašně náročný. Každopádně ten, kdo vyhrál Evropu a potom by uspěl i na mistrovství světa, by na hrách neměl chybět. Pokud bych příští rok zvládl českou nominaci v kayakcrossu, mohl bych se rozjezdu o Paříž zúčastnit. Ovšem popravdě o tom teď nepřemýšlím. Soustředím se na to, co mám zrovna před sebou. Obzvlášť když je to s olympiádou tak komplikované.

Vraťme se ještě do Krakova, jak jste prožíval zlaté okamžiky?

Byl jsem z výsledku překvapený, ale chvíle po závodě byly hodně hektické… Program totiž kayakcrossem skončil a než jsem se vrátil z dopingové kontroly, už byla půlka závodiště uklizená. (usmívá se)

Zúčastnil jste se závěrečného ceremoniálu?

To ne. S přítelkyní jsme byli domluveni, že hned v neděli večer odjedeme na dovolenou. Přejeli jsme na Slovensko a jsme asi na pět dní v Tatrách. Chodíme po horách, vyrazili jsme třeba na Zbojnickou nebo Téryho chatu. Horské túry se mi hodí i do tréninku. Ale o víkendu se už budeme vracet. Nemáme moc času.

Jaký máte další program?

Teď se budu víc připravovat na slalom. Před sebou mám rankingový závod v Troji a v srpnu pak mistrovství republiky na Lipně. Pak se zase vrátím ke kayakcrossu. Nejdřív se jede Světový pohár v Seu d'Urgell a potom mistrovství světa v Londýně.

A co oslava titulu, proběhlo něco, nebo to necháváte na později?

Odjel jsem z Polska dřív, a tak vlastně ani nevím, jestli něco uspořádám až se vrátím. Rodiče doma svolali do hospůdky své kamarády, takže to už oslavili, ale já nejsem zrovna slavící typ. Ze zdravotních důvodů totiž nepiju alkohol, takže bych zlatou medaili stejně zapíjel limonádou. (usmívá se)