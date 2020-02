Nejlepší výsledek dne vybojovala pro Českou republiku dvaačtyřicetiletá dvojnásobná medailistka ze světových šampionátů, pětinásobná vítězka závodů světového poháru Kateřina Nash. Ani jí ale rovinatá trať ve Švýcarsku neseděla. Několik umělých výjezdů a kopečků, jinak pořád rovina. Takový je Dübendorf, Nash je přitom známá tím, že jí vyhovují velmi obtížné závody. Od startu se pohybovala kolem desátého místa, cílem nakonec projela na 11. pozici. Pavla Havlíková byla na 24. místě.

Závod žen byl v jednoznačné režii holandských závodnic. V jednu chvíli jezdily dokonce hned čtyři s odstupem na špičce, v cíli braly všechny tři medaile. Nejcennější kov vybojovala Ceylin del Carmen Alvarado.

Kopeckému se ozvala záda

Nejlepšího českého třiadvacítkáře Tomáše Kopeckého dlouhodobě hodně trápí bolesti zad, vynechal kvůli nim část sezony. Potíže se ozvaly také na posledním světovém poháru v Hoogerheide, kde odstoupil. V Dübendorfu nakonec i přes přetrvávající bolesti mladík, který předloni mezi juniory vyjel světové stříbro a loni už v kategorii do 23 let čtvrtou pozici, ale nastoupil. Začal výborně, dostal se na sedmou pozici mezi největšími favority. Už ve druhém kole ale bylo jasné, že Kopecký vůbec “není ve své kůži”, rychle se propadal.

Jedenáctý, devatenáctý, ve čtvrtém kole čtyřiadvacátý, v pátém sedmadvacátý, cílem projel až na 34. místě, pět minut a dvaadvacet vteřin za zlatým Ryanem Kampem z Nizozemí. “Začátek byl dobrý. Jenže hned v prvním kole se mi zase ozvala záda a bylo po nadějích. Postupně jsem couval dozadu. Nechtěl jsem to vzdát, protože přijelo hodně fanoušků,“ vyprávěl po dojezdu zklamaný Kopecký, který se i přes velkou bolest zad, která mu vystřelovala až do nohou, nevzdal a několikrát se, i když zraněný, zkoušel do závodu vrátit.

Mezi třiadvacítkáři byl nakonec z Čechů na šampionátu nejlépe umístěný Josef Jelínek na 29. pozici. Jakub Říman dojel 33., Karel Camrda 41. a Tomáš Ježek na 45. místě.

Juniorská premiéra

Premiéru měly na trati na letišti v Dübendorfu juniorky, jejich kategorie se jela na světovém šampionátu samostatně úplně poprvé. Česky bohužel nezazářily. Na startu nejlépe postavená Karolína Bedrníková sice jela v úvodním kole na dobré pozici se špičkou, postupně se ale ocitla až ve třetí desítce, nakonec projela cílem na 27. pozici. Kristýna Zemanová dojela na 33. místě, nejlépe z mladých Češek se na světovém šampionátu ukázala Aneta Novotná. Dojela 23. se ztrátou pěti a půl minuty na vítěznou Shirin Van Anrooij z Nizozemí. “Nejtěžší byl asi povrch, hodně sil mě stály schody a rampy. Nejsem moc spokojená,” řekla médiím po dojezdu Novotná.

MS cyklokrosařů – Švýcarsko, Dübendorf:



Juniorky: 1. Shirin Van Anrooij 38:34, 2. Puck Pieterse (obě Nizozemí) +53, 3. Madigan Munro (USA) +1:18,…23. Aneta Novotná +5:29, 27. Karolína Bedrníková +5:47, 33. Kristýna Zemanová +7:07.



Muži do 23 let: 1. Ryan Kamp (Nizozemí) 47:53, 2. Kevin Kühn (Švýc.) +36, 3. Mees Hendrikx (Niz.) +52… 29. Josef Jelínek +4:28, 33. Jakub Říman +4:53, 34. Tomáš Kopecký +5:22, 41. Karel Camrda +6:49, 45. Tomáš Ježek +7:57.



Ženy: 1. Ceylin del Carmen Alvarado, 2. Anndmarie Worst -1, 3. Lucinda Brand (všechny Nizozemí) -10…11. Kateřina Nash -3:19, 24. Pavla Havlíková -5:33, 32. Nikola Bajgerová -1 kolo