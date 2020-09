Má vskutku příznačné jméno - ve svém oboru je Vojtěch Král opravdový král. V české kotlině těžko hledá vyzyvatele. Loni získal hned tři domácí tituly! Přesto je pro valnou většinu sportovní veřejnosti neznámý. Dělá orientační běh.

Vojtěch Král během soustředění v Tatrách | Foto: Repre OB/Daniel Vandas

„Je to sport, který mě baví odmala,“ říká závodník, jenž hájí barvy Severky Šumperk. Oproti dalším tisícovkám podobných nadšenců se liší nejen svými úspěchy, ale i tím, co mu přinesly. Orientační běh už pro něj není koníček a zábava, on se stal jeho profesí. Král za svou dřinu dostává zaplaceno.